Dove comprare ricariche Fortnite al miglior prezzo

Le ricariche di Fortnite sono il mezzo più veloce per ottenere immediatamente dei V-Buck. Nel caso non lo sapessi, si tratta della valuta di gioco utilizzata per acquistare costumi, picconi, coperture, emote e pass battaglia aggiuntivi da utilizzare nel gioco.

Per ottenere V-Buck si può scegliere di acquistare una ricarica che accrediti euro digitali al proprio account PlayStation, Nintendo, Xbox o Epic Games, in modo da poterli convertire poi nella valuta digitale del gioco. Tuttavia, esistono anche delle vere e proprie ricariche V-Buck disponibili presso vari rivenditori.

Ricariche Fortnite, dove acquistare le carte regalo V-Buck

Le carte regalo di Fortnite sono disponibili presso le maggiori catene. In Italia puoi acquistarle da GameStop, MediaWorld, Feltrinelli e Euronics. Le trovi come delle vere e proprie carte fisiche, simili a quelle utilizzate per gli abbonamenti PSN, Xbox LIVE, Netflix, Amazon ed altre tipologie di sottoscrizione.

Tuttavia, puoi anche trovarle online su:

Una volta acquistate, il codice necessario per sbloccare i crediti ti verrà recapitato direttamente all’indirizzo email associato all’account con cui hai effettuato l’acquisto.

Come riscattare una carta V-Buck

Nel caso avessi acquistato una carta V-Buck, come quelle che trovi in negozio oppure online su GameStop.it, la procedura per aggiungere i crediti al tuo account è molto semplice:

Apri il sito ufficiale di Fortnite ed effettua l’accesso con le tue credenziali Epic Games Con il cursore, passa sopra il tuo nome in alto a destra e poi fai click su “Card V-Buck“ Clicca su “Per iniziare“ Inserisci il codice PIN che trovi sul retro della carta V-Buck o che ti è stato recapitato via email Fai clic su “Avanti“ Seleziona la piattaforma per cui vuoi riscattare i punti scegliendo tra:

– Android

– Nintendo Switch

– PC

– PlayStation

– Xbox Se hai riscattato il codice per PC o mobile troverai i V-Buck pronti per essere spesi una volta avviato Fortnite Se hai riscattato il codice per PlayStation e Xbox, riceverai un ulteriore codice da 12 o 25 caratteri da riscattare sulle rispettive piattaforme. Le istruzioni a schermo ti aiuteranno nel dettaglio.

In ogni caso, puoi anche seguire il video ufficiale preparato da Epic Games:

Fortnite è disponibile per le principali piattaforme da gioco.