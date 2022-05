Fortnite torna su iPhone e iPad: come giocarlo gratis con Xbox Cloud

Fortnite è tornato su iPhone e iPad, anche se in una forma un po’ diversa dal solito. Microsoft ha infatti annunciato che il celebre battle royale è entrato a far parte del catalogo dei titoli disponibili tramite Xbox Cloud Gaming, ma con una differenza importante: non è richiesto infatti un abbonamento Xbox Game Pass per giocare.

Tutto quello che ti serve, di fatto, è possedere un account Microsoft, un dispositivo iPhone, iPad, Android o PC Windows e una connessione internet. Poi, potrai tranquillamente giocare a Fortnite in cloud senza alcun costo aggiuntivo e senza installazione.

Come giocare Fortnite su iPhone, iPad, Android e PC con Xbox Cloud Gaming

La procedura, vedrai, è abbastanza semplice. Per poter giocare a Fortnite su iPhone, iPad, uno smartphone o un tablet Android, ma anche un semplice PC Windows, ti basta seguire questi passaggi:

Collegati all’indirizzo ufficiale di Xbox Cloud Gaming Effettua l’accesso con il tuo account Microsoft e, se non ce l’hai, creane uno. Il procedimento è totalmente gratuito Vedrai Fortnite in prima pagina, clicca su “Riproduci gratuitamente“

Il gioco partirà dopo qualche istante di caricamento. Naturalmente assicurati di avere una buona connessione internet per giocare nelle migliori condizioni: puoi scegliere di collegare un controller bluetooth oppure utilizzare direttamente i controlli touchscreen se giochi da mobile.

Microsoft precisa che l’inserimento di Fortnite nel catalogo dei titoli Cloud di Xbox è solo l’inizio di un percorso che ci porterà, prossimamente, a vedere altri importanti titoli free-to-play disponibili tramite la medesima formula.

“Dal lancio nel 2020, abbiamo assistito a un’enorme crescita: finora, più di 10 milioni di persone in tutto il mondo hanno eseguito giochi in streaming tramite Xbox Cloud Gaming (Beta) come parte di Xbox Game Pass Ultimate. Oggi, in collaborazione con Epic, rendiamo disponibile Fortnite in modo che i fan possano giocare su un dispositivo iOS, Android o PC Windows tramite browser web.”

Si legge nella nota stampa diffusa dal colosso di Redmond.