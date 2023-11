Formula 1: come vedere il GP del Brasile in streaming dall'estero

La Formula 1 prosegue la stagione in Sud America, dopo il Messico, ora in Brasile. Sul circuito di Interlagos i piloti si scontreranno per ottenere punti in classifica. Se in questi giorni ti trovi all’estero per lavoro o vacanza, visto anche il ponte del primo novembre, sappi che puoi vedere tutta la programmazione in diretta streaming senza problemi dalla piattaforma che la trasmette in esclusiva. La soluzione è NordVPN, ora in offerta a un prezzo speciale.

Non ci sono dubbi che questa sia la migliore VPN per aggirare i blocchi regionali imposti dalle piattaforme di streaming live e on demand. Infatti, il tuo abbonamento ti permette l’accesso ai contenuti a catalogo solo dall’Italia o dai Paesi dell’Unione Europea. Tuttavia, la Portabilità Transfrontaliera non copre tutti i contenuti che, diversamente, possono variare da zona a zona. Invece, con NordVPN ti assicuri tutto il palinsesto da qualsiasi luogo.

In pratica, hai a tua disposizione oltre 5800 server e 60 posizioni virtuali da scegliere. Nel caso in questione, per assicurarti la visione in streaming del Gran Premio di Interlagos della Formula 1, devi selezionare un server italiano. In questo modo tu sembrerai connesso dall’Italia per la piattaforma in questione, ma in realtà ti trovi in tutt’altro luogo. Inoltre, fornendo una larghezza di banda illimitata, i suoi server garantiscono uno streaming senza buffering.

Formula 1 GP del Brasile: il calendario completo di Interlagos

Assicurati NordVPN per vedere la Formula 1 in diretta streaming anche dall’estero. Tuttavia, non dimenticarti data e orario delle gare. Ti sarà utile questo calendario con tutta la programmazione del Gran Premio del Brasile sul fantastico circuito di Interlagos:

Venerdì 3 novembre 2023

15:30 Prove Libere 1

19:00 Qualifiche

15:00 Qualifiche Sprint Shootout

19:30 Sprint Race

18:00 Gara

