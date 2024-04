FOLLIA per la Smart TV QLED 43 Samsung a risoluzione 4K (sconto 45%)

Una vera e propria follia di sconto. Non è mai stato così economico piazzare in casa un televisore di alta qualità e per questo motivo non devi perdere un attimo. Se sei interessato alla Smart TV QLED da 43 pollici di Samsung con risoluzione 4K Lite, approfittane ora.

Su Amazon lo sconto del 45% è pura magia. Il prezzo viene quasi dimezzato a tuo favore e con appena 440€ hai la possibilità di portare a casa questo prodotto che è un gioiello. Aggiungila al carrello subito e se lo desideri, paga anche a rate.

Le spedizioni, come al solito, sono sempre gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Samsung arriva in casa con una smart TV QLED da 43 pollici

Design super moderno, bordi extra sottili e risoluzione avanzata per avere a disposizione un televisore che ti faccia sognare e immergere nei contenuti che guardi. Completa di tutto, questo modello è davvero quello da scegliere.

Pensa che i suoi 43 pollici sono una dimensione perfetta sia per ambienti comuni come il salotto che per la camera da letto se ti piace rilassarti alla sera, sotto le coperte.

Ma venendo a noi, come ti ho detto il pannello è un QLED con risoluzione 4K Lite e arricchito da tecnologia Quantum Dot che offre il 100% del volume colore. Il risultato sono immagini sature e realistiche che spiccano per vividezza e che ti fanno sentire tutt’uno con le scende che stai osservando.

Naturalmente ha tutte le app del caso dedicate allo streaming, quelle che non trovi sono disponibili per il download. E non mancano all’appello gli assistenti vocali, in questi caso un tris visto che puoi scegliere tra Bixby, Alexa e Google.

Non scendere più a compromessi ma goditi la televisione come dovresti.

Collegati su Amazon dove acquisti la tua Smart TV QLED da 43 pollici di Samsung a soli 440€ con sconto del 45%.

Spedizioni rapide e gratuite in tutta Italia.