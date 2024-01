FOLLIA del weekend su eBay: Motorola moto g54 5G al 33% in meno

Il weekend parte decisamente con il piede giusto in ambito mobile grazie a questa strepitosa offerta di eBay che ha come protagonista uno dei migliori smartphone Android di fascia media degli ultimi mesi, il Motorola moto g54 5G.

Sfruttando lo sconto immediato del 33%, infatti, il terminale Android del colosso hi-tech può essere tuo spendendo la cifra ridicola di appena 153€ con tanto di consegna rapida e completamente gratuita.

Acquista subito Motorola moto g54 5G in offerta su eBay al 33% in meno: occasione unica

Lo smartphone di Motorola ha molte funzionalità di cui non potrai più fare a meno, iniziando dal bellissimo pannello Full HD da 6.5 pollici e arrivando alla mega batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida. Motorola moto g54 5G, inoltre, monta Android 13 a bordo e presenta un modulo fotografico doppio con un sensore principale da 50MP per foto e video di alto livello anche in condizioni di scarsa luminosità.

Con un calo di prezzo repentino su eBay hai finalmente a portata di mano l’ottimo mediogamma Android di Motorola a un prezzo davvero molto conveniente; mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in appena 48 ore e senza costi di spedizione aggiuntivi.

