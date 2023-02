Fitbit Charge 5: in offerta al MINIMO STORICO è un VERO AFFARE (-45%)

Il Fitbit Charge 5 è uno dei modelli più interessanti del settore dei wearable e rappresenta la scelta ideale per chi è alla ricerca di uno smartwatch o una smartband completa e conveniente. Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il dispositivo di Fitbit al prezzo scontato di 98 euro invece di 179 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per questo modello che è acquistabile anche in 5 rate mensili da 19 euro, senza interessi e costi nascosti.

Da notare che lo sconto del 45% è valido solo per alcune colorazioni del Fitbit Charge 5. Altre varianti cromatiche, infatti, costano intorno ai 110-120 euro. Per tutti i dettagli sull’offerta e sulle versioni acquistabili a prezzo scontato è possibile fare riferimento al link qui di seguito, in modo da accedere alla pagina Amazon del dispositivo.

Fitbit Charge 5: completo e ora ad un ottimo prezzo con la nuova offerta Amazon

Il Fitbit Charge 5 ha tutto quello che serve per monitorare il proprio allenamento. C’è il supporto GPS e la possibilità di accedere a funzionalità avanzate come il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca e il riconoscimento di svariate modalità di allenamento. Da notare, inoltre, anche la possibilità di accedere a funzionalità avanzate come ECG, indice di gestione dello stress e molto altro ancora. Fitbit Charge 5, inoltre, può contare su di un’autonomia molto elevata e sulla possibilità di utilizzo in abbinamento a dispositivi Android ed iOS.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare Fitbit Charge 5 al prezzo scontato di 98 euro invece di 179 euro. Si tratta del nuovo prezzo minimo storico per il modello di Fitbit che può contare su di uno sconto pari a ben il 45%. Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.