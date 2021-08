Fitbit Charge 4 è pazzesco: al polso ti regala un vero assistente degno di nota e su Amazon lo paghi pochissimo: grazie alla promozione in atto ti costa solamente 99,99€ il che è seriamente un affare. Con le spedizioni Prime lo ricevi il giorno dopo a casa, insomma, cos'altro potresti volere?

Il fitness tracker d'eccezione: Fitbit Charge 4

Il mondo dei fitness tracker ha conosciuto una svolta importante ma è pur vero che FitBit rimane una delle aziende leader nel settore. Con il suo Charge 4 ti regala seriamente un'esperienza rivoluzionaria, altrimenti perché più di cinquantamila persone lo avrebbero acquistato e recensito così bene?

Disponibile in colorazione nera si adatta al tuo polso in modo semplice. Ha delle dimensioni perfette per non dare mai fastidio, ma al contempo non ti priva di una lettura efficacie dei dati. Infatti con le dimensioni del suo display hai subito tutto a portata di vista senza dover cercare ombra o strizzare gli occhi.

La vera intelligenza, tuttavia, sta al suo interno. Nel pieno del suo cuore sono custoditi dei sensori avanzatissimi che ti consentono di tenere sotto controllo sia il benessere che l'attività fisica. Cosa voglio dire? Beh, che tenendolo semplicemente al polso saprai quando sei in zona cardio, quanto dormi e come dormi e soprattutto a quanto ammonta la tua frequenza cardiaca.

In merito allo sport c'è poco da dire: con le modalità preinstallate analizzi la tua performance mentre con l'applicazione per smartphone crei un vero diario.

Non mancano all'appello le notifiche smart, il GPS integrato e la resistenza all'acqua fino a 50 metri.

Acquista subito il tuo Fitbit Charge 4 su Amazon a soli 99,99€. Lo ricevi a casa in sole 24 ore se sei abbonato Prime. In caso contrario hai le spedizioni gratuite nei punti di ritiro: non perdere l'occasione di avere anche tu questo gioiellino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

