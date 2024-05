Fire TV Stick 4K Max: il MIGLIORE al prezzo più basso di sempre (-38%)

Offerta da minimo storico su Amazon per Fire TV Stick 4K Max, il dispositivo più potente che trasforma qualsiasi schermo o TV in un centro di intrattenimento di ultima generazione, che per un periodo limitato puoi acquistare a soli 49,99 euro invece di 79,99.

Fire TV Stick 4K Max: è il più potente

Fire TV Stick 4K è il lettore multimediale più potente che Amazon ha da offrirti nella sua linea di dispositivi Fire TV: grazie al suo processore avanzato, può offrirti una qualità video 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR10+ con il supporto dell’audio Dolby Atmos.

Oltre a questo c’è anche la connettività WiFi 6E che ti permetterà di avere una riproduzione in streaming veloce e fluida davvero in ogni condizione di utilizzo. Una tecnologia che riduce la latenza e aumenta la velocità di connessione.

Grazie all’integrazione con Alexa, tramite la Fire TV puoi anche gestire eventuali dispositivi intelligenti che hai in casa, come speaker, luci, prese WiFi e videocamere. Ti basta chiedere con la voce di gestirli nel modo che preferisci oltre a chiedere tutto ciò che vuoi all’assistente vocale.

Fire TV Stick 4K Max è dotata di ben 16GB di memoria interna per avere più spazio per app, contenuti e giochi, tra cui Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN e molte altre ancora.

Il dispositivo migliore per trasformare qualsiasi TV o monitor 4K in un centro multimediale di ultima generazione: acquistalo adesso a soli 49,99 euro.