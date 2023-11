Fire TV Stick 4K + Controller Luna a un prezzo ASSURDO: solo 74€!

La Fire TV Stick 4K di Amazon è uno dei prodotti più venduti e apprezzati dagli utenti del colosso dell’e-commerce. Grazie alle sue funzionalità uniche e alla possibilità di riprodurre contenuti in UltraHD, si tratta di un accessorio davvero immancabile nelle case. Non di meno, è presente un telecomando con tasto dedicato all’interazione vocale con il device e con il supporto di Alexa. E se vi dicessimo che oggi, grazie alle promozioni del Black Friday di Amazon, potreste acquistare il bundle insieme al controller Luna all’incredibile prezzo di soli 74,98 euro invece di 102,98 euro? Affrettatevi perché l’offerta potrebbe terminare presto!

Fire TV Stick 4K + Controller Luna: caratteristiche principali

Stiamo parlando del dispositivo per lo streaming più potente mai realizzato da Amazon, con un’antenna WiFI ridisegnata e pensata appositamente per lo streaming on demand di film, serie TV, video e molto altro ancora in 4K UltraHD. Potrete dunque guardare le vostre serie preferite su qualsiasi piattaforma: YouTube, Netflix, Disney+, Apple TV+, Amazon Prime Video e molti altri ancora. Potrete personalizzare Alexa con le skill (le stesse che usate sul vostro Echo Show/Dot) e navigare su YouTube o qualsiasi sito vogliate.

Il suo funzionamento è molto semplice: con questa chiavetta Smart che si collega alla porta HDMI del televisore o di un qualsiasi monitor, si può avviare e controllare la riproduzione di un contenuto anche semplicemente con l’ausilio della voce. Basta un telecomando con pulsante Alexa dedicato e il gioco sarà fatto. Si può anche navigare nel menù, selezionando il proprio servizio di streaming o accedere a molte altre funzionalità uniche. Si può godere di immagini nitide, brillanti, belle in UltraHD 4K e si può avere il supporto al Dolby Vision e alle clip in HDR/HDR10+ per i titoli che dispongono di questa feature.

Scaricate l’app Luna tramite il Fire TV Stick 4K e provate i vostri giochi preferiti, direttamente dal cloud. Non è necessaria una console di gioco e i clienti Prime possono giocare a Fortnite e a una selezione mensile di giochi in costante rotazione, senza costi aggiuntivi. Potrete anche abbonarvi alle librerie Luna+, Ubisoft o Jackbox Games per accedere a una selezione di giochi di tutti i generi e in costante crescita. Disponibili due connessioni: la connessione Wi-Fi del controller permettere di connetterlo direttamente ai server Luna con la tecnologia Cloud Direct e di godere di un’esperienza di gioco a bassa latenza. Il Bluetooth, invece, permette di utilizzarlo come controller wireless, con i dispositivi compatibili.

Cosa state aspettando? Tutto questo può essere vostro in pochissimi giorni al prezzo esclusivo di 74,98 euro invece di 102,98 euro. Con Prime, infine, potrete godere di spedizioni rapide e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.