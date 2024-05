Fire TV compie 10 anni: ecco come Amazon ha cambiato l'esperienza tv

Oggi Fire TV compie 10 anni. E di motivi per festeggiare ne ha tanti. Il più importante: con oltre 250 milioni di dispositivi venduti in tutto il mondo, è il lettore multimediale per lo streaming più diffuso nel mondo.

Numeri che spiegano solo in parte la rivoluzione portata nel modo di guardare la televisione. Fin dal principio d’altronde l’obiettivo era chiaro: cambiare il modo in cui la gente cercava e i contenuti, mettendo loro al primo posto e semplificando la ricerca.

Oggi Fire TV rappresenta il cuore della casa connessa: da una parte c’è la TV in diretta, con gli eventi di sport e le app di streaming, dall’altra parte i giochi e i controlli per la casa domotica. Tutto questo in un’unica interfaccia, gestibile alla perfezione con Alexa.

Dal 2014 ad oggi, i primi 10 anni di Fire TV

Ma ripercorriamo le principali innovazioni dal 2014, anno di nascita, ad oggi:

2014, nasce Fire TV : l’anno di lancio del primo dispositivo Fire TV, che avrebbe rivoluzionato il modo in cui gli utenti interagivano con il televisore. Fin dall’inizio Fire TV includeva sul telecomando un tasto microfono, punto di partenza per la ricerca e controllo vocale della TV.

: l’anno di lancio del primo dispositivo Fire TV, che avrebbe rivoluzionato il modo in cui gli utenti interagivano con il televisore. Fin dall’inizio Fire TV includeva sul telecomando un tasto microfono, punto di partenza per la ricerca e controllo vocale della TV. 2015 arriva Alexa : un anno dopo arriva l’integrazione con Alexa, che permette a Fire TV di controllare anche i dispositivi per la smart home compatibili.

: un anno dopo arriva l’integrazione con Alexa, che permette a Fire TV di controllare anche i dispositivi per la smart home compatibili. 2016, il telecomando vocale Fire TV Stick : dopo Alexa, Fire TV lancia il telecomando vocale Fire TV Stick con Alexa, consentendo agli utenti di accedere alle loro funzioni preferite di Alexa.

: dopo Alexa, Fire TV lancia il telecomando vocale Fire TV Stick con Alexa, consentendo agli utenti di accedere alle loro funzioni preferite di Alexa. 2017, il primo televisore con Fire TV : il 2017 segna il debutto del primo televisore – Element Fire TV Edition – con il sistema operativo Fire TV. Ad oggi sono più di 280 i modelli di televisori in tutto il mondo che integrano Fire TV.

: il 2017 segna il debutto del primo televisore – Element Fire TV Edition – con il sistema operativo Fire TV. Ad oggi sono più di 280 i modelli di televisori in tutto il mondo che integrano Fire TV. 2018, ecco Fire TV Cube : il primissimo Fire TV Cube introduce un’esperienza di controllo vocale senza mani, consentendo alle persone di controllare il televisore anche dall’altra parte della stanza semplicemente con Alexa.

: il primissimo Fire TV Cube introduce un’esperienza di controllo vocale senza mani, consentendo alle persone di controllare il televisore anche dall’altra parte della stanza semplicemente con Alexa. 2019, comandi vocali a mani libere più veloci : la seconda generazione di Fire TV Cube rende i comandi vocali a mani libere introdotti l’anno prima fino a quattro volte più veloci.

: la seconda generazione di Fire TV Cube rende i comandi vocali a mani libere introdotti l’anno prima fino a quattro volte più veloci. 2020, TV accessibile a un maggior numero di clienti : l’anno della pandemia segna l’introduzione di Text Banner, una funzionalità che permette di fissare il testo sullo schermo in una data posizione, rendendo la televisione più accessibile agli utenti con disabilità visive e campi visivi ristretti.

: l’anno della pandemia segna l’introduzione di Text Banner, una funzionalità che permette di fissare il testo sullo schermo in una data posizione, rendendo la televisione più accessibile agli utenti con disabilità visive e campi visivi ristretti. 2021, i primi Smart TV Amazon : Fire TV 4 e Fire TV Omni sono la prima gamma di Smart TV realizzata da Amazon, con il debutto negli Stati Uniti e in Canada (oggi sono disponibili anche in Germania, Regno Unito e Messico).

: Fire TV 4 e Fire TV Omni sono la prima gamma di Smart TV realizzata da Amazon, con il debutto negli Stati Uniti e in Canada (oggi sono disponibili anche in Germania, Regno Unito e Messico). 2022, nuova modalità ambiente e supporto per lo streaming audio per gli apparecchi acustici : Fire TV Cube di seconda generazione diventa il primo lettore multimediale per lo streaming a supportare il protocollo Audio Streaming for Hearing Aids (ASHA); al termine del 2022 ecco la Modalità Ambiente, che trasforma il televisore in un display intelligente.

: Fire TV Cube di seconda generazione diventa il primo lettore multimediale per lo streaming a supportare il protocollo Audio Streaming for Hearing Aids (ASHA); al termine del 2022 ecco la Modalità Ambiente, che trasforma il televisore in un display intelligente. 2023, il Fire TV Stick migliore di sempre : sul mercato arriva Fire TV Stick 4K Max (seconda generazione), il modello più innovativo di sempre grazie al supporto del Wi-Fi 6E (primo dispositivo per lo streaming al mondo).

: sul mercato arriva Fire TV Stick 4K Max (seconda generazione), il modello più innovativo di sempre grazie al supporto del Wi-Fi 6E (primo dispositivo per lo streaming al mondo). 2024, il debutto dell’intelligenza artificiale: AI Art è l’intelligenza artificiale di Fire TV introdotta per la prima volta nella Modalità Ambiente, che permette ai possessori di Fire TV di realizzare capolavori artistici con l’AI generativa.

