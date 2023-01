Fiorentina-Sampdoria, Coppa Italia: tutte le soluzioni streaming

Continuano gli Ottavi di Finale di Coppa Italia. Domani, giovedì 12 gennaio 2023, alle ore 18:00 andrà in onda Fiorentina-Sampdoria. Una partita molto attesa perché inizierà a mostrare le sorti di chi continuerà questo speciale torneo e chi, invece, sarà eliminato.

Il match verrà trasmesso in chiaro da Mediaset su Italia 1, al canale 6 del telecomando. Tuttavia, se ti trovi in viaggio sia in Italia che all’estero e trovi difficile avere accesso a un televisore che lo trasmetta, puoi sempre optare una soluzione in streaming.

Se rimani nello Stivale dovrai solo scaricare l’app Mediaset Infinity, registrare un account valido e accedere a tutti i contenuti live tra cui anche Fiorentina-Sampdoria. Diverso quando ci si trova all’estero. Infatti, in questi casi tutte le piattaforme impongono rigide restrizioni geografiche.

Per aggirarle ti serve una buona VPN. Diffida da quelle gratuite che trovi online e che sono spesso sponsorizzate su social network o pagine internet. Oltre a non risolvere il problema mettono in pericolo i tuoi dati personali. NordVPN è la scelta giusta per diversi motivi.

Fiorentina-Sampdoria: perché NordVPN è la scelta giusta allo streaming

Vediamo quindi perché NordVPN è la scelta giusta al tuo streaming per vedere Fiorentina-Sampdoria e tutte le altre partite di Coppa Italia anche dall’estero. Prima di tutto questa VPN ha tantissimi server sparsi in tutto il mondo regolarmente aggiornati per abbattere limiti e censure.

Quindi, cambiando la tua posizione virtuale, selezionando un server italiano dalla sua app, sarai sicuro di poter accedere a Mediaset Infinity anche dall’estero. Inoltre, attivando NordVPN sui tuoi dispositivi ottieni una connessione al 100% anonima. Questo garantisce il massimo della privacy.

Puoi tranquillamente collegarti a WiFi pubblici, HotSpot sconosciuti e navigare su qualsiasi sito senza il pericolo di essere attaccato da hacker, malware o tracker. Con NordVPN hai accesso alla sua rete crittografata che mantiene i tuoi dati, le tue informazioni e i dettagli di pagamento segreti e inviolabili.

Infine, grazie alla banda larga illimitata dei suoi server ottieni una connessione ottimizzata con uno streaming senza buffering, anche in 4K. Ottieni subito NordVPN e guarda Fiorentina-Sampdoria in streaming senza interruzioni, in totale sicurezza e addirittura da qualsiasi luogo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.