Fibra Aruba in promo: Internet a casa fino a 10 Gigabit a un SUPER PREZZO

Per la connessione Internet di casa c’è oggi un’opzione in più: Fibra Aruba mette a disposizione una promozione da non perdere. Per tutti i nuovi clienti, infatti, c’è uno sconto sul canone per i primi 6 mesi di abbonamento.

Grazie all’offerta in corso, quindi, è possibile attivare Fibra Aruba Promo a 17,69 euro al mese per 6 mesi (poi 26,47 euro al mese). C’è poi anche la versione All-In Pro che aggiunge le chiamate illimitate oltre al Router Wi-Fi. In questo caso, il costo è di 19,89 euro al mese per 6 mesi (poi 29,89 euro al mese).

Entrambe le opzioni consentono l’utilizzo della fibra ottica FTTH fino a 1 Gigabit con possibilità di passare alla fibra da 2,5 Gigabit (+7 euro al mese) oppure alla fibra da 10 Gigabit (+12 euro al mese) in caso di disponibilità della copertura. Per attivare le offerte basta collegarsi al sito ufficiale di Aruba tramite il link qui di sotto.

Fibra Aruba a meno di 20 euro con la nuova promozione

La promozione in corso è, quindi, l’occasione giusta per accedere alla fibra ottica con Aruba. Il costo è scontato a meno di 20 euro (17,69 euro oppure 19,89 euro in base alla versione scelta) per i primi 6 mesi di abbonamento.

Tutte le promozioni includono una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH oltre alla linea telefonica. Ci sono poi diverse opzioni per arricchire l’abbonamento. Non ci sono costi di attivazione e, per tutti i nuovi clienti, c’è il 70% di sconto su Aruba Drive per avere spazio di archiviazione illimitato.

Da notare che le promozioni di Aruba non hanno vincoli: in caso di recesso nel primo anno è richiesto un costo di recesso di 20 euro solo se l’utente aveva il router a noleggio. Oltre il 12° mese, invece, sarà richiesto solo il pagamento dell’ultima mensilità.

Per tutti i dettagli sulla promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

