Festa delle Offerte Prime: la nuova AI di Amazon aiuterà negli acquisti

Poteva forse mancare l’intelligenza artificiale nel mondo del colosso dello shopping online? Probabilmente no, e ne sentivamo la mancanza. Nondimeno, proprio in questi giorni, Amazon ha deciso di annunciare la sua nuova AI che aiuterà gli utenti negli acquisti. Una buona notizia visto l’avvicinarsi della Festa delle Offerte Prime, l’8 e il 9 ottobre 2024.

Amazon – spiega l’azienda nel comunicato ufficiale – sta sfruttando l’intelligenza artificiale generativa per personalizzare ulteriormente le raccomandazioni e le descrizioni dei prodotti nel nostro negozio. In base all’attività di acquisto di un cliente, Amazon esamina le preferenze di ogni cliente per creare tipi di raccomandazioni personalizzate sulla nostra HomePage e durante tutto il percorso di acquisto, oltre a fornire descrizioni di prodotti personalizzate più pertinenti per i clienti.

Questo aiuterà molto l’utente finale nella scelta del prodotto da acquistare. Lo farà in modo più consapevole e soddisfacente, oltre a vedersi aprire nuove opportunità di acquisto con consigli decisamente più mirati e descrizioni più in linea con gli interessi stessi dell’utente. Insomma, un’esperienza decisamente più coinvolgente e personalizzata.

Festa delle Offerte Prime: come potrebbe funzionale la nuova AI di Amazon

All’atto pratico, come potrebbe funzionare la nuova AI di Amazon durante la Festa delle Offerte Prime? L’azienda ha spiegato che la nuova AI sfrutta un Large Language Model (LLM) che, analizzando varie informazioni tra cui caratteristiche del prodotto e informazioni di acquisto del cliente, modifica il titolo di un prodotto per mostrare più chiaramente le peculiarità che si ritengono più importanti per il cliente e la sua attuale attività di acquisto.

Se l’LLM primario genera una descrizione del prodotto troppo generica o non evidenzia le caratteristiche chiave esclusive di un cliente specifico – spiega Mihir Bhanot, Direttore della personalizzazione Amazon – l’LLM di valutazione segnalerà il problema. Questo ciclo di feedback consente al sistema di perfezionare continuamente i suggerimenti, assicurando che i clienti vedano le descrizioni dei prodotti più accurate e informative possibili.

In ultima analisi, questo nuovo sistema, sperando possa già essere disponibile per la Festa delle Offerte Prime, fornirà consigli specifici su prodotti e offerte all’utente facilitando e impreziosendo il processo di acquisto. Questo semplificherà anche la ricerca rapida di determinati prodotti.

