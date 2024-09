Torna la Festa delle Offerte Prime: 8 e 9 ottobre shopping a sconti folli

Amazon ha annunciato le date di un grande ritorno per lo shopping a sconti folli. Torna la Festa delle Offerte Prime, l’appuntamento indispensabile per risparmiare in anticipo sugli acquisti natalizi. Segnati queste date e non prendere impegni: 8 e 9 ottobre 2024. Due giorni intensi di offerte incredibili. Marco Ferrara, responsabile europeo del Programma Offerte di Amazon, ha annunciato:

Siamo pronti anche quest’anno per offrire a tutti i clienti Prime l’opportunità di dedicarsi in anticipo allo shopping natalizio con le migliori offerte sui marchi più popolari e su alcuni dei prodotti più richiesti in questo periodo speciale in tutte le categorie come moda, casa, arredamento, elettronica e giocattoli. I nostri eventi di offerte sono pensati per creare ulteriori opportunità di risparmio beneficiando di tutti i vantaggi di Prime come le spedizioni veloci, illimitate e senza costi aggiuntivi su milioni di prodotti.

L’evento inizierà un minuto dopo la mezzanotte dell’8 ottobre. Tutti i clienti Prime potranno iniziare in anticipo lo shopping per la stagione natalizia. Il vantaggio è quello di poter accedere a un mondo di nuove offerte a prezzi folli con sconti incredibili su una grande selezione di prodotti in tutte le categorie e per tutta la durata della Festa delle Offerte Prime. Dai un’occhiata alla pagina dell’evento per scoprire tutto quello che sarà disponibile l’8 e il 9 ottobre.

Festa delle Offerte Prime: come prepararti in anticipo

La Festa delle Offerte Prime è un’esclusiva per tutti i clienti Prime. Proprio per questo è necessario un abbonamento attivo per poter beneficiare di questa promozione. Se ancora non ti sei iscritto, abbonati subito al servizio sfruttando il periodo di uso gratuito di 30 giorni. Potrai così beneficiare dell’evento, accedendo alle offerte speciali e super convenienti, oltre che di spedizioni veloci, gratuite e convenienti.

Le offerte anticipate della Festa delle Offerte Prime includono un’ampia varietà di prodotti tra cui prodotti selezionati di grandi marche come Hisense, Tommy Hilfiger, Philips, Salewa, Nivea e Jack & Jones e molti altri. Intanto, i clienti Prime che abitano nelle aree coperte dal servizio Amazon Fresh, a Milano, Roma, Torino e Bologna, possono risparmiare fino al 35% su centinaia di prodotti. I nuovi clienti possono sfruttare uno sconto di 30€ totali sulle prime 3 spese con codice FRESH30.

Inoltre, i clienti Prime, potranno risparmiare 15€ sul prossimo ordine Pam PANORAMA ordinando almeno 90€ con codice PRIMEPAM.