Festa delle Offerte Prime: le Smart TV Samsung in offerta

Durante la Festa delle Offerte Prime del 10 e 11 ottobre hai finalmente la possibilità di acquistare la tua nuova smart TV Samsung: in questo articolo ti forniamo diversi modelli in sconto su Amazon. Il colosso sudcoreano è uno dei maggiori brand del settore con modelli di design, belli e spesso venduti a un prezzo molto conveniente.

Qui hai a disposizione quattro modelli di televisioni a marchio Samsung che, secondo noi, non dovresti assolutamente farti scappare, ovvero quelli che solitamente vengono definitivi come best buy per rapporto qualità/prezzo.

Le smart TV Samsung in offerta durante la Festa delle Offerte Prime

Suddivisi in ordine di prezzo crescete, quindi dal più economico al più costoso, ognuno dei modelli qui in basso sono ideali per guardare contenuti video ad altissima risoluzione senza scendere a compromessi.

Samsung The Frame 32”

È impossibile prendere in considerazione l’acquisto di un nuovo smart TV Samsung in offerta su Amazon ignorando la serie The Frame, forse uno dei modelli più iconici e apprezzati da milioni di utenti in tutto il mondo. Del tutto simile a un quadro vero e proprio, la smart TV Samsung monta un bel pannello QLED da 32” con supporto ad Amazon Alexa e Google Assistant. Il modello, inoltre, supporta le tecnologie audio Dolby Atmos e OTS per un’esperienza di ascolto sempre al top. La smart TV è in vendita al prezzo scontato di appena 299€ con un risparmio di ben 300€.

Samsung Crystal UHD 4K 50”



Salendo un po’ di prezzo il modello Crystal UHD 4K da 50 pollici di Samsung è un ottimo compromesso se stai cercando un televisore di design, con un pannello di discrete dimensioni e a un prezzo di vendita accessibile. In occasione della Festa delle Offerte Prime, infatti, la smart TV può essere tua ad appena 359€ con un risparmio complessivo del 25%. Il pannello Ultra HD da 50” a risoluzione 4K è affiancato da un potentissimo processore per immagini e colori sbalorditivi, mentre la funzione Smart HUB con Tizen OS ti offre l’accesso alle migliori piattaforme di streaming al mondo.

Samsung Neo QLED UHD 4K 55”



Con il modello Neo QLED UHD 4K da 55 pollici di fatto entriamo nella fascia medio-alta delle smart TV Samsung. Il prezzo di questa smart TV è pari a 799€ in fortissimo sconto del 56%, forse l’occasione più ghiotta in tutto l’articolo se stai puntando a un modello con queste caratteristiche. Il design ovviamente è di altissimo livello sotto ogni punto di vista, con tanto di cornici super sottili e ottimizzate per non soffocare l’epico pannello Neo QLED Ultra HD a risoluzione 4K. Compatibile con il digitale terrestre 2.0 ed evidentemente anche con tutte le piattaforme di streaming disponibili nel nostro Paese, la smart TV Samsung è al top per quanto riguarda resa grafica, profondità di colore e ampiezza della gamma audio.

Samsung Crystal UHD 4K 75”



Se il tuo fine ultimo è quello di rivivere le emozioni del cinema ma tutte le volte che vuoi direttamente dal divano di casa, allora non devi assolutamente farti scappare il modello Samsung Crystal UHD 4K da 75 pollici. La smart TV del colosso sudcoreano è in offerta su Amazon con uno sconto del 25% che ti permette di risparmiare ben 300€, non poco considerando che il prezzo finale è piuttosto impegnativo. A un prezzo di questa portata non possono mancare funzionalità extra essenziali per assicurarti un’esperienza visiva al top, come la tecnologia PurColor per una resa cromatica eccellente che rende ogni immagine un capolavoro.

