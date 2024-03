Festa della Donna: 10 frasi di auguri da mandare su WhatsApp

Mancano ormai pochissime ore all’8 marzo e, come da tradizione durante la Festa della Donna, giunge il fatidico momento d’ingegnarsi per creare un messaggio di auguri simpatico, dolce ed originale da inviare su WhatsApp alle “quote rosa” presenti fra i propri contatti.

Niente panico: abbiamo selezionato 10 frasi di auguri per la Festa della Donna, che potrete sì condividere su WhatsApp ma anche utilizzare come fonte di ispirazione per dar sfogo alla vostra vena creativa.

Messaggi di auguri su WhatsApp per la Festa della Donna

Senza ulteriori indugi, ecco una lista di messaggi da mandare per la Festa delle Donne su WhatsApp:

Auguri a te, anima straordinaria, che illumini i miei giorni con la tua presenza. Che questa Festa della Donna ti porti gioia, amore ed infinite sorprese;

Oggi è la festa di tutte le meravigliose donne come te, che da sempre rendono questo mondo un posto migliore. Auguri di cuore;

Buona Festa della Donna a te che affronti ogni sfida con grinta e determinazione, senza mai mollare. Ti auguro di raggiungere i tuoi obiettivi e di mantenere il sorriso che ti contraddistingue. Un abbraccio;

Non serve la Festa delle Donne per ribadire quanto tu sia importante: lo so dal primo giorno che i nostri sguardi si sono incrociati. Auguri amore mio;

Ogni donna è un capolavoro unico, dipinto con colori di rara bellezza. Mi auguro che il tuo splendido quadro continui ad essere fonte d’ispirazione e motivo d’ammirazione per chiunque;

Non c’è mimosa che possa competere con la tua bellezza, o cioccolatino che si avvicini alla tua dolcezza (tranquilla, prima che tu possa accusarmi di essere uno spilorcio, sappi che li ho comprati lo stesso). Buona Festa della Donna;

Felice Festa della Donna! Un augurio che vale non soltanto oggi, ma ogni singolo giorno in cui avrò la fortuna di averti al mio fianco;

Sei una persona fantastica e questa ricorrenza è l’occasione giusta per ricordarlo e soprattutto ricordartelo: non cambiare mai, buona Festa della Donna;

Buon 8 marzo alla donna più speciale che io abbia avuto la fortuna di conoscere;

Tutti i giorni ci sarebbero dei motivi per festeggiarti, ma oggi possiamo formalizzare la cosa: felice Festa della Donna a te che illumini la mia vita da sempre.

Sperando che i nostri suggerimenti possano servire da spunto per dei piacevoli messaggi di auguri su WhatsApp, o eventualmente per un bigliettino con cui accompagnare l’immancabile mazzetto di mimose, auguriamo una serena Festa della Donna a tutte le nostre lettrici.