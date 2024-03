Ferro da stiro verticale professionale: prima volta in SCONTO (coupon Amazon)

Il ferro da stiro verticale è uno strumento innovativo che può rendere più veloci e altrettanto efficaci le fasi di stiratura. Oggi puoi acquistare questo modello per la prima volta in sconto grazie ad un coupon Amazon: applicalo in pagina e paga soltanto 49,99 euro invece di 69,99.

Ferro da stiro verticale: stirare non sarà mai stato così veloce

Il ferro da stiro verticale in questione ha una potenza di 1950W e un flusso costante di vapore di 40 g/mi che è in grado di eliminare il 99,99% delle impurità dai tessuti per un risultato impeccabile su ogni tipo di indumento.

Grazie alle 11 diverse impostazioni, puoi personalizzare l’intensità del vapore in base al tipo di tessuto, che si tratti di seta, lana, cotone o altri materiali. Questo assicura che i tuoi vestiti vengano trattati con la massima delicatezza e precisione, senza rischi di danneggiamenti.

Il ferro da stiro verticale Cikky è estremamente facile da usare e sicuro: il serbatoio dell’acqua trasparente da 1,35 litri è rimovibile e dotato di un’ampia apertura di riempimento. Inoltre, con le aste regolabili e l’asta telescopica, puoi appendere comodamente i vestiti durante l’utilizzo del piroscafo e regolare l’altezza in base alla lunghezza che ti serve.

Dotato di quattro ruote, è estremamente maneggevole e facile da spostare da una stanza all’altra, garantendo una completa libertà di movimento. Ottieni risultati professionali senza sforzo: applica il coupon e pagalo soltanto 49,99 euro.