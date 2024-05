Aspira anche i liquidi e lava i pavimenti con l'aspirapolvere Tineco al -24% in MENO!

Con Tineco iFloor 3 Breeze Plus avrai la soluzione definitiva per la pulizia dei pavimenti di casa tua. Questo non è un tradizionale aspirapolvere, ma un sistema di pulizia completo che ti permette di aspirare, lavare e asciugare i pavimenti in un unico passaggio. E con lo sconto del 24%, il suo prezzo passa da 289,00€ a soli 219,00€! Scopriamo tutte le sue caratteristiche.

Tutte le caratteristiche dell’aspirapolvere e lavapavimenti Tineco

Questo innovativo aspirapolvere lavapavimenti senza fili è stato progettato per aspirare e lavare i pavimenti in un unico passaggio, lasciandoli non solo perfettamente puliti ma anche asciutti in tempi record. La sua tecnologia a doppio serbatoio assicura che la pulizia avvenga sempre con acqua fresca, mentre l’acqua sporca viene separata, eliminando così la fatica di strizzare e risciacquare. Tutto ciò lo rende ideale per tutti i tipi di pavimenti duri e garantisce un’asciugatura rapida, evitando aloni e macchie.

E non possiamo tralasciare il fatto che sia senza fili, rendendolo facilissimo da utilizzare e trasportare in qualsiasi stanza tu vada.

Una volta che avrai finito di lavare i pavimenti, puoi semplicemente posizionare il dispositivo nel suo alloggiamento dedicato e attivare il ciclo di autopulizia. Questo processo pulisce la spazzola e dei tubi, assicurando che siano sempre puliti e pronti per il prossimo utilizzo, senza lasciare spazio a odori sgradevoli.

Con questo dispositivo, i metodi tradizionali di pulizia diventano un ricordo del passato, e i pavimenti splendenti diventano la norma.

Fatti un regalo e fai tuo il Tineco iFloor 3 Breeze Plus a un prezzo di 219,00€, grazie allo sconto del 24%!