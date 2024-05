Aspirapolvere Rowenta senza fili: leggerezza e potenza in SUPER sconto

Un’aspirapolvere in casa è sempre essere comoda, soprattutto se quest’ultima ti offre tanto potenziale racchiuso in un prezzo davvero ottimo. Il modello di Rowenta non solo è molto comodo da utilizzare essendo senza fili, ma ha anche molteplici chicche che ti permetteranno di pulire casa in maniera ottimale e senza perdite di tempo.

Aspirapolvere senza fili: le pulizie mai state cosi facili con Rowenta

Il punto forte di questo aspirapolvere Rowenta è che finalmente potrai pulire casa senza l’intoppo dei fili e senza doverti caricare ogni volta il peso di quei modelli grossi e ingombranti. Nonostante sia davvero leggera, questa aspirapolvere è comunque potente e progettata per raggiungere e pulire ogni centimetro della tua casa.

La spazzola motorizzata ti permette di aspirare tutti in un solo colpo, rendendo la pulizia dei pavimenti ancora più efficiente. I mini LED frontali invece ti consentono di notare anche i più piccoli peli che prima non avresti mai visto.

Per quanto riguarda invece l’autonomia non dovrai minimamente preoccuparti poiché, grazie alla batteria al litio da 22V rimovibile, potrai utilizzarla per ben 45 minuti consecutivi.

Non aspettare ancora e corri subito ad acquistare questo aspirapolvere prima che terminino le scorte. La trovi in offerta su Amazon a soli 99,99€ con uno sconto del 52%.

