Ferrari annuncia il LEGO della SF-24: puoi già prenotarlo online

Ferrari e LEGO hanno annunciato il set che riproduce in scala 1:8 la monoposto di Formula 1 di quest’anno: la Ferrari SF-24, attualmente in lotta per il titolo di Campione del Mondo costruttori. Lo straordinario set della linea LEGO Technic è composto da 1361 pezzi ed è attualmente disponibile per la prenotazione sul sito ufficiale LEGO: il prezzo è di 229,99 euro con consegna prevista a marzo 2025.

Set LEGO Ferrari F1 SF-24: una meraviglia per i fan

Il set, come ogni prodotto della linea LEGO Technic, è curato nel minimo dettaglio e ti permetterà di assemblare dettagli autentici della monoposto di Leclerc e Carlos Sainz Jr. come lo sterzo funzionante, il cambio a 2 velocità e il motore V6 con MGU-H rotante.

Potrai ammirare, una volta completato, le sospensioni ultra-realistiche e regolare persino l’ala posteriore per attivare la modalità DRS, utilizzata nelle gare reali per i sorpassi. Al termine del lavoro, questa Ferrari LEGO misurerà 13 cm di altezza, 61 cm di lunghezza e 24 cm di larghezza, risultando quindi un modello imponente che potrai esporre con fierezza in casa.

Sfruttando l’app LEGO Builder potrai poi seguire le istruzioni dettagliate, esplorare il modello in 3D e monitorare i tuoi progressi in tempo reale.

Un meraviglioso set da 1361 pezzi, pensato per i fan della Formula 1 e dei LEGO: prenota adesso la tua Ferrari F1 SF-24 al prezzo di 229,99 euro e segna già nel calendario la data dell’1 marzo 2025, quando lo riceverai a casa.