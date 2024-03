Fat Tire Mountain E-Bike in sconto di 100€, prezzo SHOCK

Hai mai sognato di solcare le vette montane e i sentieri accidentati, guidando una bicicletta che si adatti perfettamente al tuo spirito avventuroso, senza però svuotare il portafoglio? Beh, ecco a te la Fat Tire Mountain E-Bike Lankeleisi, la tua compagna di avventure ideale, adesso disponibile a un prezzo irresistibile, con uno sconto eccezionale di 100€! Approfitta di questa incredibile offerta e portati a casa questa meraviglia a soli 1.499,00€, anziché il prezzo originario di 1.599,00€.

La Fat Tire Mountain E-Bike Lankeleisi è stata pensata appositamente per affrontare i terreni più ostici e selvaggi, grazie ai suoi pneumatici extra larghi da 26 x 4.0 pollici. Questi pneumatici non solo garantiscono un’aderenza ottimale su superfici accidentate, ma riducono anche le vibrazioni durante la guida, assicurandoti un’esperienza di pedalata confortevole e sicura.

Con freni a disco meccanici anteriori e posteriori da 180 mm, questa mountain e-bike offre una potenza frenante straordinaria in qualsiasi condizione. Che tu stia affrontando discese ripide o attraversando tratti fangosi, potrai contare sui freni a disco per garantirti una guida senza preoccupazioni. Inoltre, grazie alla batteria al litio rimovibile, potrai goderti un’autonomia straordinaria: fino a 105 km con una sola carica nella modalità pedalata assistita!

Non finisce qui: il display intelligente a LED ti fornirà tutte le informazioni essenziali durante la pedalata, come la velocità, lo stato della batteria e la distanza percorsa. E la cosa migliore? L’80% della bicicletta è già preassemblato, quindi non dovrai affrontare complicati montaggi. Basta unire i pezzi e sarai pronto per partire all’avventura! Non lasciarti sfuggire questa occasione unica di possedere una mountain e-bike di altissima qualità a un prezzo incredibilmente conveniente. Acquistala oggi stesso e preparati a esplorare la natura con stile e comfort senza eguali!