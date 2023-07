Fastweb, svolta green: ecco le SIM in plastica 100% riciclata

Fastweb ha annunciato il lancio delle nuove SIM “eco-friendly” prodotte con plastica riciclata al 100% e con certificazione Carbon Neutral.

Le nuove SIM sono già disponibili per l’acquisto presso i negozi monobrand e sul canale web ufficiale della società destinate a famiglie, piccole, medie e grandi imprese. In ogni caso, le schede sostituiranno progressivamente le SIM attuali prodotte in plastica tradizionale.

La svolta green di Fastweb: novità anche per il packaging

L’azienda assicura che le nuove SIM sono in grado di assicurare agli utenti lo stesso livello di esperienza e qualità offerto dalle schede attuali. Il processo di produzione è ricavato dalla plastica riciclata derivante dallo smaltimento di vecchi frigoriferi utilizzando un processo di riutilizzo della materia prima a basso impatto ecologico.

La novità ha permesso anche di ridurre le dimensioni delle nuove SIM, ora grandi solo la metà e, per merito del programma di compensazione delle emissioni di carbonio assicurato da Thales, azienda leader nella realizzazione di eco-SIM, godono della certificazione Carbon Neutral che conferma l’azzeramento della impronta carbonica in produzione.

Il packaging di queste nuove schede segue ovviamente la svolta green del progetto e viene realizzato con poliestere biodegradabile ed eco-compatibile. L’utilizzo della plastica è stato minimizzato grazie anche ad una riduzione del 50% delle sue dimensioni.

Discorso simile anche per quanto riguarda infine la card informativa messa a disposizione dell’utente, prodotta in ottica green con un limitato consumo di carta proveniente comunque da foreste gestite in modo sostenibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.