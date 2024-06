Faretto solare a LED da esterno: OFFERTISSIMA a soli 15€!

Hai finalmente sistemato il tuo giardino e vorresti illuminarlo per passare delle belle serate insieme ai tuoi amici o familiari, ma senza spendere troppo e magari anche risparmiando sull’energia elettrica? Nessun problema, per tua fortuna su Amazon c’è proprio quello che fa al caso tuo. Infatti, oggi hai la possibilità di portarti a casa questa imperdibile faretto solare a LED da esterno in offerta pazzesca, al prezzo incredibile di soli 15 euro circa.

Questo kit, potrà essere tuo al prezzo così conveniente solo se non ti lascerai scappare lo sconto niente male del 22%. Inoltre, se sei cliente Amazon Prime avrai la possibilità di sfruttare importanti vantaggi, come la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo. Se ancora non sei abbonato a Prime, puoi sempre attivare la prova gratuita di 30 giorni in qualsiasi momento.

Questa imperdibile lampada solare è composta da due parti distinte, ossia il pannello solare da 1,5 W e la lampada. In base alle tue esigenze, potrai scegliere tra 4 modalità differenti (Modalità di rilevamento, Modalità ON, Induzione Modalità luminosità alta + scarsa, Chiudi).

Non manca il sensore di movimento della luce solare che saprà rilevare un movimento entro una distanza di 4-6 metri e con un angolo di rilevamento di 120°. Un dispositivo estremamente conveniente dal punto di vista del risparmio energetico poiché si ricarica semplicemente alla luce del sole, accendendosi automaticamente di notte.

Perfetta da installare in qualsiasi angolo del tuo giardino o veranda, questa lampada solare è completa della certificazione di impermeabilità IP65, quindi resistente a pioggia o maltempo, ma anche alle temperature elevate. Quindi, corri su Amazon e acquista subito questo imperdibile faretto solare a LED da esterno a soli 15 euro circa!