Faretto SMART GU10 per casa connessa a prezzo MINIMO (TP Link)

Perché limitarti alle sole lampadine classiche quando puoi rendere qualunque tipo di illuminazioni intelligente? Se in casa hai delle luci incassate, questo faretto smart di TP Link è ciò che ti occorre. Semplice da montare e altrettanto da gestire.

Non ne fare a meno ora che è in promozione su Amazon e che puoi renderlo tuo a prezzo straordinario. Collegati subito in pagina e acquistalo ad appena 7,99€ con un click grazie allo sconto.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Faretto Smart TP LINK per una casa altamente connessa

Le lampadine smart ormai si trovano ovunque eppure quando si parla di faretti, non si può dire lo stesso. Magari ne hai incontrati qualcuno ma diciamo che i prezzi non sono sempre così convenienti. Proprio per questo motivo non ti puoi far scappare questo modello GU10 di TP Link che ti mette a disposizione proprio ciò di cui hai bisogno.

Per installarlo ci metti due secondi: è come montarne uno classico e non presenta alcun cavo aggiuntivo. Una volta che lo posizioni nel suo alloggio, scarica l’applicazione sul tuo smartphone ed è lì che inizia la magia. Con TP Link hai un prodotto che puoi personalizzare e gestire in autonomia. Ti dico che è compatibile anche con gli assistenti vocali così il controllo vocale diventa parte della routine.

Il faretto è in colorazione giallo caldo per un ambiente domestico accogliente e rilassante. Puoi dimmerare la luce scegliendo, quindi, l’intensità della luminosità secondo le tue esigenze. Naturalmente puoi anche creare routine per automatizzarlo in base all’orario o a un comando vocale.

Consuma poco, illumina bene.

Cosa aspetti? Collegati immediatamente su Amazon per acquistare al volo questo faretto smart GU10 di TP Link a soli 7,99€ con sconto in corso.

