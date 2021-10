Facebook: l'azienda sta per cambiare nome

Secondo quanto riferito, Facebook sta pianificando di rinominare l'azienda con un nuovo moniker la prossima settimana. Per chi non lo sapesse, questa è la più grande piattaforma di social media in questo momento storico e la compagnia è cresciuta molto negli ultimi anni, acquisendo anche altri servizi di comunicazione come Instagram e WhatsApp.

Facebook: un nuovo nome per la casa madre

Ora, per riflettere l'attenzione dell'azienda sulla costruzione del metaverso, Facebook ha in programma di cambiare il nome dell'azienda già la prossima settimana, stando a quanto afferma The Verge, citando fonti con conoscenza diretta dello sviluppo.

Sebbene non si sappia molto in questo momento, è probabile che la società avrà una nuova casa madre e Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus e altri prodotti saranno posizionati sotto la suddetta.

Lo sviluppo arriva in un momento in cui le autorità di regolamentazione antitrust negli Stati Uniti e in altre regioni stanno cercando di smantellare il predominio del gigante delle comunicazioni.

Il nuovo nome è un segreto gelosamente custodito e persino la piena leadership senior non ne è a conoscenza. C'è la possibilità che il nuovo nome abbia qualcosa a che fare con “Horizon“.

Si dice che il CEO dell'azienda Mark Zuckerberg stia pianificando di parlare del cambio di nome alla conferenza annuale Connect che si terrà il 28 ottobre. Ma c'è la possibilità che tale annuncio possa avvenire prima.

Il rebrand potrebbe anche aiutare a separare parte del lavoro futuro che l'azienda sta svolgendo e potrebbe dare a quel team una pausa dall'intenso controllo che la piattaforma di social media Facebook sta affrontando in relazione al suo funzionamento.

Ricordiamo che la società ha creato un team dedicato al metaverse che secondo Mark Zukerberg sarà una parte importante del prossimo capitolo “per il modo in cui Internet si evolverà dopo l'Internet mobile“. Ha anche aggiunto che l'azienda raddoppierà gli sforzi in questo settore.

Nel 2015, Google aveva riorganizzato la struttura della holding della società e aveva annunciato Alphabet come società madre poiché voleva segnalare che non era più solo un motore di ricerca ma un conglomerato in crescita con diverse realtà che lavorano in simultanea su diverse aree.