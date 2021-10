Facebook aggiunge la scheda "Audio" con podcast e altro

Facebook sta aggiungendo la nuova scheda “Audio” con podcast, audio dal vivo e molto altro. Dopo una settimana “da dimenticare”, la compagnia sta lanciando un nuovo hub per il suo pubblico statunitense con podcast, audio dal vivo e brevi clip sulla sua pagina Facebook Watch.

Facebook Audio: quali sono le novità?

Come riportato da TechCrunch, la società di Mark Zuckerberg sta raccogliendo tutti i formati audio supportati con una nuova scheda Audio. La compagnia afferma anche che sta anche rendendo il suo rivale Clubhouse, Live Audio Rooms, “più ampiamente disponibile per gli utenti globali e sta iniziando a lanciare un nuovo prodotto chiamato Soundbits, una sorta di TikTok per l'audio che offre brevi clip audio“.

A partire da ora, la nuova scheda Audio è disponibile per tutti gli utenti di Facebook negli Stati Uniti su dispositivi iOS e Android. È possibile accedervi all'interno della sezione Watch:

La società afferma che la nuova destinazione aiuterà i creatori a trovare i loro programmi, mentre gli utenti di Facebook saranno in grado di trovare contenuti audio dai creatori preferiti, scoprirne di nuovi e accedere ai contenuti che avevano salvato per dopo. Al lancio, la sezione Audio sarà presenta i contenuti dei creatori che stai già seguendo e includerà una serie di consigli personalizzati e suggerimenti di altri audio che sono popolari su Facebook.

Dopo il successo iniziale di Clubhouse all'inizio dell'anno, altri importanti attori sono entrati nel mercato degli spettacoli dal vivo. Twitter ha creato Spaces e Facebook ha promosso diverse nuove funzioni che non sono mai arrivate, fino ad oggi.

Ecco su cosa sta lavorando il gigante dei social: Soundbits, Podcast e Live audio.

Soundbites: sarà “una versione audio” di Instagram Reels, secondo Zuckerberg;

Podcast: Facebook sta anche creando uno strumento volto a scoprire nuovi podcast per consentire ai creatori di condividere i propri lavori con altri utenti sulla piattaforma. Zuckerberg afferma che la società potrebbe potenzialmente collaborare con un'app podcast esterna;

Audio dal vivo: il CEO di Facebook ha suggerito che ci saranno modi in cui l'audio dal vivo potrà aiutare le aziende a dare impulso all'economia dei creativi. “Ogni tanto arriva un nuovo mezzo che può essere adottato in molte aree diverse.”

Non sappiamo quando queste novità approderanno anche da noi in Europa.