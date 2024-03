Facebook, Instagram e Threads DOWN: impossibile accedere

Facebook, Instagram e Threads, da diversi minuti, non sembrano più funzionare regolarmente. Tantissime le segnalazioni di utenti “sbattuti fuori” dai loro account, senza possibilità di effettuare nuovamente l’accesso.

In molti hanno avuto il timore che i loro account fossero stati hackerati o che si trattasse di un possibile ban. Tuttavia, la situazione parrebbe dovuta ad alcuni lavori di manutenzione che stanno coinvolgendo i servizi gestiti da Meta.

Perché Facebook, Instagram e Threads non funzionano

Il testo riportato nella pagina di login su Facebook non dovrebbe lasciare dubbi a riguardo:

“Facebook al momento non è disponibile a causa di un’operazione di manutenzione e dovrebbe tornare ad essere disponibile tra pochi minuti. Nel frattempo, scopri perché stai vedendo questo messaggio. Grazie per la pazienza mentre miglioriamo il sito.”

Situazione analoga su Instagram e Threads, dove le schermate di errore continuano incessantemente ad essere mostrate dopo ogni tentativo di login:

Prevedibile che, in men che non si dica, hashtag del tipo #facebookdown e #instagramdown abbiano già scalato i trend su X (Twitter). Come spesso accade in circostanze simili, le problematiche appena descritte non coinvolgono solo l’Italia ma gli utenti di tutto il mondo.

Provare insistentemente l’accesso a Facebook, Instagram e Threads non ha il minimo senso allo stato attuale. Bisogna dunque attendere che la situazione venga risolta dai “piani alti” e solo allora ritentare, ma potrebbero volerci ancora diverse ore prima che questo accada.

Aggiornamento ore 17.31: mentre crescono le segnalazioni relative a Facebook, Instagram e Threads, preoccupano i disservizi che sembrerebbero coinvolgere anche altre piattaforme tra cui WhatsApp (sempre gestita da Meta), Gmail, TikTok o Youtube. Insomma, potrebbe trattarsi di un problema generalizzato e non circoscritto alla sola Meta. Intanto, c’è chi scherza sull’accaduto come l’onnipresente Elon Musk:

If you’re reading this post, it’s because our servers are working — Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2024

Aggiornamento ore 18.00: nonostante le crisi esistenziali di cui molti utenti son stati vittime, pare che quest’immane “emergenza” stia gradualmente rientrando. A breve dovrebbe essere nuovamente possibile per tutti effettuare l’accesso ai propri account di Facebook, Instagram e Threads, come già è avvenuto qualche istante fa per il sottoscritto.