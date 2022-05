F1 22: primo video gameplay sul circuito di Miami con Leclerc

Codemasters ed Electronic Arts hanno presentato oggi il primo video gameplay tratto da F1 22. Nel filmato, disponibile di seguito, protagonista manco a dirlo è il nuovo circuito di Miami in cui, per la prima volta nella storia, si correrà un Gran Premio di Formula Uno nel fine settimana.

A portarci in giro sull’assolato tracciato della Florida è il pilota della Ferrari Charles Leclerc, attuale leader del campionato mondiale del massimo sport automobilistico.

F1 22: una descrizione del circuito di Miami

Il tracciato ricavato tra le strade del centro della città di Miami è composto da 19 curve, molte delle quali si trovano in piena vista dell’Hard Rock Stadium, dove si giocano le partite della squadra NFL dei Miami Dolphins. Le tre zone DRS confermate dalla FIA e un lungo rettilineo di partenza e arrivo con velocità previste che possono arrivare fino a 320 km/h promettono grande spettacolo all’interno di un circuito che misura complessivamente 5.41 km.

F1 22 sarà disponibile dall’1 luglio 2022 per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. I pre-ordini sono già aperti e puoi optare per ognuna delle versioni previste:

Prenotando invece la Champions Edition in digitale potrai ricevere dei contenuti aggiuntivi e tre giorni di accesso anticipato rispetto la data di uscita.