F1 22: il circuito di Miami nel primo gameplay trailer, Leclerc cover star

Codemasters ed Electronic Arts hanno annunciato che il ferrarista Charles Leclerc ha firmato come ambasciatore e cover star di F1 22, il videogioco ufficiale della Formula Uno in arrivo a luglio 2022. L’occasione è anche utile per mostrare il primo trailer gameplay, che ha per protagonista il nuovo circuito di Miami, in cui si terrà il Gran Premio di questa settimana del campionato mondiale.

Charles Leclerc, attuale leader del Mondiale di Formula Uno, sarà al centro della scena della copertina della versione standard del gioco insieme ad altre due stelle nascenti: Lando Norris della Mclaren e George Russell della Mercedes. Inoltre, sono aperti i preordini della Champions Edition, che celebra i quattro Campioni del Mondo presenti in griglia: Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Fernando Alonso e Max Verstappen.

F1 22: i contenuti della Champions Edition e pre-order aperti

La Champions Edition di F1 22, oltre a rendere giustizia ai piloti in attività che hanno vinto almeno un campionato del mondo, mette a disposizione dei giocatori alcuni contenuti aggiuntivi: tre giorni di accesso anticipato e un pacchetto limitato nel tempo “Miami”, ispirato allo skyline e alle luci della città che ospiterà il suo primo Gran Premio questo fine settimana.

Nel frattempo, su Amazon è possibile prenotare F1 22 per ognuna delle versioni del gioco:

Lee Mather, F1® Senior Creative Director di Codemasters, ha dichiarato:

“F1 22 sta celebrando i migliori giovani talenti della F1, e siamo entusiasti di costruire una relazione più profonda con Charles Leclerc. Acclamato come parte della nuova era della Formula 1, lavoreremo con Charles per tutta la stagione per portare i nostri giocatori più vicini all’azione. Siamo anche orgogliosi di celebrare i nostri ex campioni del mondo con la F1 22 Champions Edition. Continuano a ispirare la prossima generazione di piloti, ed è un onore averli insieme sulla copertina della nostra versione solo digitale.“

F1 2022 uscirà l’1 luglio 2022 per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox one e Xbox Series X/S.