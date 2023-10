ExpressVPN: privacy digitale in cassaforte a soli 0,21 euro al giorno

ExpressVPN rilancia. Una delle migliori VPN oggi disponibili sul mercato è in offerta a soli 0,21 euro al giorno per tutti gli utenti che scelgono di attivare il piano di 12 mesi. Il risparmio è pari al 49%, con una spesa mensile di 6,45 euro per 1 anno. L’abbonamento include tra le altre cose una larghezza di banda illimitata ad alta velocità, un’assistenza clienti attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e 3 mesi extra in regalo. E in più c’è la garanzia di rimborso completo per i primi 30 giorni di servizio.

ExpressVPN in sconto del 49% per 1 anno

La velocità di connessione è il principale punto di forza di ExpressVPN. Se hai la passione per i videogiochi, se hai l’abitudine di guardare i principali eventi sportivi in streaming e se vuoi un’esperienza di navigazione senza interruzioni, ExpressVPN si pone come punto di riferimento tra tutti i servizi oggi disponibili.

Hai inoltre accesso a qualsiasi contenuto sfruttando la vasta rete di server sicuri e ad alta velocità. Puoi scegliere tra migliaia di server presenti in più di 90 Paesi, come ad esempio Stati Uniti, Regno Unito, Canada e Australia.

Il servizio funziona su ogni dispositivo in tuo possesso indipendentemente dal sistema operativo in uso: PC Windows, Mac, iPhone, iPad, smartphone e tablet Android, computer Linux. Con un unico abbonamento puoi installare la VPN su ben 8 dispositivi, quanto basta per proteggere te e tutta la famiglia.

Approfitta ora dell’offerta di ExpressVPN per attivare uno dei servizi migliori in assoluto al costo di appena 0,26 euro al giorno.

