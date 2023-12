ExpressVPN mette in sicurezza tutti i tuoi dispositivi

Perché attivare più abbonamenti per mettere in sicurezza i tuoi dispositivi quando in un’unica soluzione ottieni anche privacy e anonimato online! Scegli ExpressVPN a un prezzo speciale e assicurati il massimo della protezione su tutti i tuoi dispositivi grazie alla sua app compatibile con i sistemi operativi più diffusi. Tra questi trovi Windows, macOs, Android, iOS, Linux e Router.

Questa VPN è in grado di proteggere la tua identità digitale da qualsiasi minaccia online e da occhi indiscreti. Infatti, non sono solo i cybercriminali a interessarsi dei nostri dati, ma anche aziende insospettabili che li sfruttano per mostrarci, ad esempio, pubblicità su misura in base ai nostri interessi e alle nostre preferenze. Ecco perché è necessario che ci riappropriamo della nostra privacy.

ExpressVPN ti permette di scegliere una posizione server in Italia

Con ExpressVPN attiva sui tuoi dispositivi, puoi cambiare posizione virtuale. Il vantaggio di questa VPN è la possibilità di scegliere una posizione server in Italia. Se hai bisogno di un Indirizzo IP Italiano puoi selezionare il server che vuoi tra quelli posizionati a Milano, Napoli o Cosenza. Questo garantisce prestazioni migliori e una navigazione ancora più sicura e ottimizzata quando si tratta anche di Home Banking e altri servizi a rischio block list.

Inoltre, devi sapere che questo servizio non conserva i registri delle attività e nemmeno quelli delle connessioni dei suoi clienti. Mascherando il tuo Indirizzo IP, questa VPN ti protegge con una crittografia standard a livello militare. In questo modo mantieni i tuoi dati privati al sicuro, anche quando ti connetti a reti WiFi pubbliche non affidabili. La larghezza di banda illimitata dei suoi server rende ancora più fluida, stabile e veloce la connessione dati.

ExpressVPN è la soluzione migliore per mettere in sicurezza i tuoi dispositivi, proteggerti dalle minacce online e aumentare il livello della tua privacy quando sei connesso alla rete. Installa l’app su tutti i tuoi device e quelli della tua famiglia.

