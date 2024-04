ExpressVPN è in offerta: -49% oltre a 3 mesi gratis extra per la VPN

ExpressVPN è la VPN giusta da attivare oggi: il servizio, da molti considerato come la migliore VPN sul mercato, oggi costa di meno. Per tutti i nuovi utenti, infatti, c’è la possibilità di attivare l’abbonamento annuale con un prezzo scontato del 49%.

Grazie allo sconto in corso, quindi, la VPN è disponibile al costo di 6,67 euro al mese. Da notare, inoltre, che l’offerta include 3 mesi gratis aggiuntivi, con la possibilità, quindi, di utilizzare la VPN per 15 mesi, senza limitazioni.

Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto e raggiungere così il sito di ExpressVPN.. Per tutti i nuovi utenti c’è una garanzia di rimborso di 30 giorni. La promozione è valida solo per un breve periodo.

ExpressVPN è in offerta: ecco perché attivare la VPN

Con ExpressVPN è possibile accedere a una VPN illimitata e senza tracciamento, grazie a una politica no log applicata dal servizio. La connessione con la rete VPN, inoltre, è sempre senza limiti di banda e di traffico dati, per garantire agli utenti la possibilità di sfruttare appieno la connessione sicura.

Da notare che ExpressVPN offre server sparsi in tutto il mondo. In questo modo, gli utenti hanno la possibilità di “spostare” il proprio IP in un altro Paese e aggirare blocchi geografici all’accesso a un sito web. Da notare anche la presenza di server in Italia: in questo modo, chi si trova all’estero può geolocalizzare la propria posizione in Italia.

Con l’offerta in corso, ExpressVPN è disponibile con un prezzo scontato di 6,67 euro al mese (-49%) con il piano annuale con 3 mesi gratis aggiuntivi. Per tutti i nuovi utenti c’è anche una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito. L’offerta prevede una fatturazione anticipata.