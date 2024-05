Europei di calcio nel mirino dei cybercriminali: rischio truffe IA

Quando mancano ormai solo poco più di due settimane al fischio d’inizio di EURO 2024, si innalza il rischio di veder scendere in campo i cybercriminali con truffe e campagne malevole organizzate proprio per sfruttare l’interesse rivolto agli Europei di calcio. E, questa volta, potrebbero avere a loro disposizione un’arma in più: l’intelligenza artificiale.

Truffe IA in vista degli Europei di calcio

Già durante la fase di vendita dei biglietti si sono registrati tentativi di raggiro e altre attività sospette: dai bot che lavorano per accaparrarsi i tagliandi da rimettere poi in circolo nel mercato nero alle inserzioni fasulle che li propongono a prezzi esorbitanti.

Rispetto al passato, la disponibilità sul larga scala dei servizi IA permette di generare contenuti verosimili anche senza una preparazione particolare. Nel caso dei deepfake, ad esempio, è possibile emulare celebrità del mondo del calcio e sfruttarne la popolarità per mettere a segno le truffe. Gli strumenti accessibili a tutti, sia quelli gratuiti sia le alternative a pagamento, sono ormai piuttosto evoluti e consentono di replicare in modo convincente le fattezze e la voce di chiunque.

Considerando il clima teso a livello internazionale, poi, gli addetti ai lavori dovranno prestare attenzione anche ad altri fattori di rischio. Un comunicato stampa ricevuto in redazione, a firma di Check Point Software, fa riferimento a eventuali attacchi (DDoS o di altro tipo) diretti agli schermi degli stati, nel tentativo di utilizzarli per diffondere disinformazione, programmi politici o semplicemente per screditare gli organizzatori . La famosa azione Olympic Destroyer, che nel 2018 ha bloccato i giochi olimpici invernali in Corea del Sud, ha dimostrato come non sia soltanto un’ipotesi remota.

EURO 2024: quando gioca l’Italia e come vedere le partite

La prima partita di EURO 2024 si giocherà venerdì 14 giungo a Monaco di Baviera, tra i padroni di casa della Germania e la Scozia. Per vedere in azione l’Italia di Spalletti non bisognerà attendere molto: giocherà già il giorno successivo, sabato 15, contro l’Albania. Gli azzurri saranno poi impegnati con le altre due squadre del girone, Spagna e Croazia, rispettivamente giovedì 20 e lunedì 24.

Per quanto riguarda lo streaming e come vedere le partite in TV, il consiglio è quello di far riferimento solo ed esclusivamente ai canali ufficiali. Nel nostro paese, quelle delle nazionale andranno in onda sempre in chiaro sulle reti Rai e sulla piattaforma RaiPlay, gratis in entrambi i casi. La programmazione completa è invece destinata a Sky e NOW.