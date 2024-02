eSim gratuita Firsty: la soluzione PERFETTA in caso di emergenza

L’evoluzione delle telecomunicazioni vede sempre più protagoniste le eSIM. Recentemente, Google ha annunciato un’importante iniziativa per semplificarne l’attivazione sui dispositivi Android, collaborando con Thales, per offrire agli utenti la libertà di scegliere le tariffe più convenienti non solo in Italia ma anche all’estero, consentendo il cambio di operatore in modo rapido e flessibile.

eSim gratis Firsty: cos’è e come attivarla

Firsty offre eSIM gratuite utilizzabili in vari Paesi, tra cui quelli dell’Unione Europea (Italia compresa), gli USA, il Regno Unito, la Turchia, la Svizzera. Attraverso l’app disponibile su Android e iOS, gli utenti possono attivare facilmente una eSIM gratuita per il traffico dati, senza dover effettuare alcun pagamento iniziale o fornire gli estremi della propria carta di credito. Tuttavia, la velocità di trasferimento dati è limitata (difficile superare i 300 kbps): questo rende tale opzione adatta principalmente per situazioni di emergenza.

Per accedere al servizio gratuitamente, gli utenti devono visualizzare uno spot pubblicitario che rappresenta la principale fonte di finanziamento del servizio. Per un’esperienza più affidabile e performante, sono disponibili profili a pagamento che trasformano la eSIM in una scheda mobile solo dati. Questa opzione risulta particolarmente utile quando non è disponibile una connessione WiFi nelle vicinanze.

Firsty è una startup fondata nel 2023 ad Amsterdam da Vince Vissers e Gauthier Thierens, entrambi ex product manager di Adyen, ed ha già ottenuto finanziamenti da Marcel Smits e Godert Vinkesteijn, ex-CFO di KPN, insieme a Patrick Stal, ex responsabile marketing di Uber e N26. L’obiettivo di Firsty è rivoluzionare la connettività mobile, riducendo i costi di roaming ed offrendo soluzioni innovative per i consumatori. La loro app, ancora in beta, promette accesso gratuito a messaggistica, email e chiamate tramite una singola eSIM, con la speranza di migliorare le performance attuali di 300 kbps.