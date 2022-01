Esclusive PS4 e PS5 al D1 su PC? Potrebbe diventare possibile

Esclusive PS4 e PS5 al Day One anche sul PC? Al momento sembra un'ipotesi fantascientifica, ma con il passare del tempo potrebbe concretizzarsi in una vera e propria strategia commerciale.

A pensarlo è il noto analista di mercato Benji Sales, che esclude che la cosa possa diventare possibile nel breve termine: al momento è più logico attendersi che la finestra di attesa tra il lancio su PlayStation e il debutto su PC possa ridursi significativamente, anche addirittura a un solo anno. Per il futuro lontano, però, chissà.

Perché Sony dovrebbe portare le esclusive PS4 e PS5 al Day One su PC?

Il mercato è cambiato e guarda con favore ai numeri garantiti dall'universo del PC Gaming. Il recente lancio di God of War, che è seguito a quelli di Horizon Zero Dawn e Days Gone in versione mouse e tastiera, ha testimoniato che per questi giochi c'è terreno fertile in ambiente PC: addirittura, pare siano stati gli stessi studi PlayStation a fare pressione su Sony affinché adottasse questa strategia.

La prossima saga a debuttare per la prima volta su PC sarà quella di Uncharted, con la raccolta “L'Eredità dei Ladri“, prevista a fine mese su PlayStation 5 e nel corso della primavera anche su Steam.

I crescenti costi di sviluppo e le mutevoli condizioni dell'industria dei videogiochi possono spingere dunque Sony a cambiare metodo di approccio sul lungo termine: come afferma l'analista, è utopistico pensare ad un eventuale The Last of Us 3 o ad un Marvel's Spider-Man 2 subito disponibili su PC al D1, lo stesso giorno delle versioni PS5. È realistico pensare che possano arrivare però prima del solito, magari a un solo anno dal lancio.

Discorso diverso lo si potrebbe applicare invece per eventuali esperienze multiplayer le quali, giocoforza, hanno bisogno subito della più grossa fetta di pubblico possibile. E allora in quel caso si potrebbe pensare alla release simultanea tra PC e PlayStation. Il primo indiziato? Secondo Benji Sales sarà il multiplayer di The Last of Us 2: il suo destino potrebbe essere un'unità di misura forse decisiva nel disegnare i rapporti tra Sony e l'ambiente mouse e tastiera per il futuro.