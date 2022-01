Le esclusive PS5 più attese in uscita nel 2022 da non perdere

In attesa di capire quando la PS5 diventerà facilmente disponibile nei negozi, con il nuovo anno che è appena entrato ci aspettano mesi scoppiettanti se anche voi siete riusciti a mettere le mani su una PlayStation 5.

Già con i primi mesi del 2022 ci aspettano tre importanti uscite di rilievo, accompagnate da titoli più “piccoli” ma che comunque restano altrettanto interessanti, anche perché sviluppati in esclusiva per piattaforme PlayStation. Andiamo dunque a scoprire quali sono i giochi PS5 più attesi di quest'anno.

Esclusive PS5 in uscita nel 2022: le più attese

Uncharted Raccolta l'Eredità dei Ladri (Solo PS5)

Data di uscita: 28 gennaio

Piattaforme: PlayStation 5

Il nuovo anno per gli appassionati PlayStation comincia con uno dei titoli più amati dell'epoca PS4. Uncharted 4: Fine di un Ladro ritorna con grafica migliorata e feature esclusive su PlayStation 5, che includono il supporto alle caratteristiche del DualSense, tempi di caricamento azzerati e molto altro ancora. Il pacchetto comprende anche l'espansione standalone Uncharted: L'Eredità Perduta.

Sifu

Data di uscita: 8 febbraio

Piattaforme: PlayStation 4 e PlayStation 5

Uno dei giochi più interessanti mostrati ai recenti eventi Sony: nei panni di un giovane studente di Kung-Fu, Sifu è un titolo incentrato sul combattimento ravvicinato corpo a corpo. Alla ricerca della nostra vendetta, scopriremo presto una feature molto particolare: ad ogni sconfitta, il protagonista invecchierà. Dunque, bisogna fare attenzione.

Horizon Forbidden West

Data di uscita: 18 febbraio

Piattaforme: PlayStation 4 e PlayStation 5

L'attesissimo sequel di Horizon Zero Dawn era stato presentato inizialmente solo per PS5, prima di essere confermato anche per PS4. Il gioco riproporrà la struttura da action-adventure vista nel predecessore, che promette di essere ancora più ricca e profonda che in passato. Uno dei più attesi dagli appassionati.

Babylon's Fall

Data di uscita: 3 marzo

Piattaforme: PlayStation 4 e PlayStation 5

Sinceramente facciamo ancora un po' di fatica a inquadrare questa nuova IP di Platinum Games, il team noto per Bayonetta e NieR Automata. Babylon's Fall sembra puntare tutto su una modalità cooperativa per un massimo di quattro giocatori che si uniranno ad un gruppo di guerrieri capaci di brandire armi uniche e utilizzare attrezzature speciali note come Gideon Coffins. Da valutare strada facendo.

Gran Turismo 7

Data di uscita: 4 marzo

Piattaforme: PlayStation 4 e PlayStation 5

Finalmente, dopo una lunghissima attesa, torna una delle serie simbolo del marchio PlayStation. Gran Turismo 7 rappresenta il ritorno di un'esperienza principalmente single player addirittura dai tempi di PlayStation 3, quando venne lanciato il sesto capitolo. Su PS4 è arrivato invece soltanto Gran Turismo Sport, uno spin-off inizialmente votato al multiplayer che, tra vari aggiornamenti, si è poi ampliato proponendo un'esperienza completa.

Forspoken (Solo PS5)

Data di uscita: 24 maggio

Piattaforme: PlayStation 5

La nuova IP Square Enix sviluppata in esclusiva (temporale) su PlayStation 5 è molto interessante: sia perché si tratta di un progetto esclusivamente next-gen, sia per le premesse su cui si fonda. Siamo di fronte ad un action-RPG atipico in cui prendiamo i panni di Frey, una giovane newyorkese che viene misteriosamente trasportata nel fantastico mondo di Athia. Qui, oltre a cercare di scoprire come tornare a casa, dovrà imparare a usare i poteri magici che ha acquisito e che le permetteranno di sopravvivere in un ambiente selvaggio.

Stray

Data di uscita: 2022

Piattaforme: PlayStation 4 e PlayStation 5

Il “gioco sui gatti” è diventato abbastanza famoso subito dopo la prima presentazione. Stray è una produzione Annapurna Interactive in cui, appunto, vestiremo i panni di un delizioso felino, impegnato ad esplorare un mondo futuristico accompagnato da un piccolo drone chiamato B12.

God of War Ragnarok

Data di uscita: 2022

Piattaforme: PlayStation 4 e PlayStation 5

Il sequel del Gioco dell'Anno 2018 non tarderà un anno di più, salvo sorprese. Entro la fine del 2022 potremo assistere a quella che Santa Monica ha già definito come la fine della saga norrena, smentendo dunque le voci che parlavano di una trilogia per questo nuovo filone narrativo. La storia di Kratos e Atreus giungerà a una fine e non vediamo l'ora di scoprirla.

Final Fantasy 16 (Solo PS5)

Data di uscita: 2022

Piattaforme: PlayStation 5

Presentato come uno dei primi titoli per PlayStation 5, Final Fantasy 16 è diventato subito uno dei progetti più attesi e ovviamente continua ad esserlo. Square Enix ha fatto capire che, se va bene, il gioco uscirà entro la fine di quest'anno, ma le complicazioni dovute alla pandemia possono portare a ulteriori ritardi. Naturalmente, speriamo che non sarà così.

Altre esclusive PS5 in arrivo nel 2022 e in lavorazione per il 2023 e oltre

Tchia (PS4, PS5) – 2022

The Last of Us 2 Multiplayer (PS4, PS5) – 2022

The Last of Us Remake (PS5) – 2022 (da confermare)

PlayStation VR2 (PS5) – 2022

GhostWire Tokyo (PS5) – Primavera 2022

Salt and Sacrifice (PS4, PS5) – 2022

Little Devil Inside (PS4, PS5) – 2022

Marvel's Spider-Man 2 (PS5) – 2023

Marvel's Wolverine (PS5) – 2024/2025?

Star Wars KOTOR Remake (PS5) – 2024/2025?

E per adesso è tutto. Non mancheremo di aggiornare l'articolo se dovessero esserci novità. Tanti giochi sono ancora in cross-gen, vero, ma presto arriverà il momento anche per le esclusive totalmente PS5. Qualche sorpresa potrebbe esserci già quest'anno.