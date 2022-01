Marvel's Spider-Man 2 per PS5 deve ancora uscire ma è già da record

L'uscita recente nei cinema di tutto il mondo di Spider-Man No Way Home deve aver fatto bene anche a Marvel's Spider-Man 2, il nuovo episodio della serie Insomniac Games sviluppato in esclusiva per PlayStation 5.

Il trailer di annuncio, svelato lo scorso settembre, ha infatti raggiunto e superato le 20 milioni di visualizzazioni su YouTube. Nel momento in cui scriviamo, infatti, il counter certifica 20.307.723 visite. Considerato che al lancio manca ancora diverso tempo, ci sono tutte le potenzialità affinché possa diventare la prossima grande hit di PS5.

Marvel's Spider-Man 2 per PS5: cosa sappiamo e quando uscirà?

Per il momento non ci sono molte informazioni ufficiali sul gioco. Sappiamo ovviamente che la storia riprenderà il filone che si è interrotto con Miles Morales, l'espansione stand-alone che è stata tra i titoli di lancio di PlayStation 5.

L'unico filmato finora disponibile e che ha raggiunto il record di visualizzazioni, realizzato con il motore grafico del gioco, suggerisce che nel corso dell'avventura potremo controllare entrambi gli Spider-Man: Peter Parker e Miles Morales. Pare sia esclusa una qualsiasi modalità cooperativa, mentre possiamo aspettarci la possibilità di combinare gli attacchi tra i due supereroi.

Il villain principale, come si vede alla fine del trailer, dovrebbe essere invece il temibile Venom.

Sviluppato nuovamente da Insomniac Games in esclusiva per PlayStation 5, sarà appunto uno dei primi titoli Sony ad abbandonare definitivamente il supporto a PlayStation 4, per concentrarsi unicamente sulla console di ultima generazione.

La data di uscita di Marvel's Spider-Man 2 è attualmente fissata per un generico 2023.