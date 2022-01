Come gira God of War su PC? Ecco un video gameplay SPETTACOLARE!

God of War è la terza esclusiva PlayStation 4, dopo Horizon Zero Dawn e Days Gone, che si prepara ad arrivare su PC. Il lancio della versione mouse e tastiera del capolavoro di Sony Santa Monica è previsto per domani 14 gennaio su Steam, carico di diverse migliorie tecniche rispetto l'edizione originale.

A mostrarcele è la compagnia stessa con un lungo filmato gameplay della durata di 15 minuti tratto dalle fasi iniziali dell'avventura. Lo trovate proprio qui sotto e, come prevedibile, è assolutamente spettacolare.

God of War, quali sono le novità per PC?

Nonostante siano passati quasi quattro anni dal lancio originale avvenuto su PlayStation 4, God of War per PC si mostra infatti in grandissima forma, carico di tutti i miglioramenti tecnici apportati dagli sviluppatori esclusivamente per questa versione.

Il video di per sé è già una bella dimostrazione, essendo stato pubblicato in 4K e 60 FPS, ma a sorprendere sono il dettaglio e la qualità garantiti dalle impostazioni Ultra utilizzate per questa demo.

Ricordiamo che tra le caratteristiche esclusive della versione PC, oltre a un generale incremento del dettaglio grafico, figurano ombre a risoluzione più elevata, supporto a GTAO e SSDO, migliori riflessi screen space e supporto a Nvidia DLSS. Inoltre, è compatibile anche con monitor ultrawide e permette di mantenere sbloccati i livelli del frame rate.

God of War per PC quindi è un ottimo modo per rivivere l'avventura di Kratos e Atreus in forma ancora più smagliante rispetto quella originale. Un ottimo ripasso anche in vista del sequel e ultimo capitolo della saga norrena, Ragnarok, cui lancio è previsto nel 2022 per PlayStation 4 e PlayStation 5. Anche qui però si parla già di una versione PC, che potrebbe arrivare nel 2023.