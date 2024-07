Eneba: con il cashback fino al 15% risparmi già sui prossimi giochi

Tantissimi giochi in sconto, con tanto di cashback. È la nuova promozione Eneba, la piattaforma marketplace dove trovare abbonamenti, giochi e carte regalo digitali a prezzi più bassi del solito. Tantissimi i titoli in offerta, molti includono la possibilità di ottenere fino al 15% di cashback sul prezzo pagato che potrà poi essere riutilizzato per acquistare altri giochi o carte ricarica.

Alcuni titoli da non perdere

Tra i giochi in promozione, un must have per chi ancora non l’ha giocato è Assassin’s Creed: The Rebel Collection per Nintendo Switch a 12,23 euro anziché 49,99 euro (sconto del 76%): riceverai il 15% di cashback da questo acquisto. Altri titoli interessanti con il 15% di cashback sono Horizon Zero Dawn: Complete Edition (Steam) a 9,30 euro; Battlefield 2042 (Origin) a 11,42 euro e Dark Souls: Remastered (Steam) a 17,61 euro.

Non mancano le offerte sulle carte regalo e abbonamento. Un esempio su tutti un mese di abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate a 7,84 euro, da cui riceverai l’8% di cashback: da fare assolutamente scorta, in vista dell’aumento dei prezzi annunciato da Microsoft. Stessa percentuale di cashback anche per la card da 50 euro da spendere su PlayStation Network, in promozione a 46,21 euro (4 euro praticamente regalati) e per la carta ricarica Steam da 20 euro a 19,99 euro. Poco risparmio, ma c’è sempre il cashback all’8%.

Il cashback raccolto con ogni acquisto verrà inserito nel portafoglio Eneba dell’utente, che può utilizzarlo per scontare altri acquisti sulla piattaforma Eneba: per ogni gioco acquistato, quindi, è come se quello successivo costasse già un po’ meno. Un’ottima promozione, valida fino al 21 luglio: è il momento giusto per fare scorta di abbonamenti e rimpinguare la propria libreria di titoli, magari da giocare durante le vacanze estive.