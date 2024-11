Emergenza sicurezza: numeri ufficiali nelle mani dei criminali

Forze dell’ordine ed esperti di cybersecurity hanno lanciato l’emergenza sicurezza! La nuova era delle truffe telefoniche vede i criminali clonare numeri ufficiali di caserme e banche. Una notizia che sta aumentando la preoccupazione di molti utenti. La situazione è alquanto grave ed è anche confermata dalle ultime vicende di cronaca.

Come riportato da Ansa.it, un gruppo di criminali aveva clonato il numero di telefono di una stazione dei Carabinieri e di un istituto bancario per poi truffare ignari utenti. A scoprire la truffa sono stati gli stessi militari che hanno così avviato una denuncia a carico di un italiano quarantenne.

Le cifre che il gruppo di truffatori è riuscito a ottenere ha dell’incredibile. Si para di 39 mila euro bonificati da una vittima genovese di 60 anni, residente nel quartiere Castelletto. Ma come funzionano queste truffe telefoniche che stanno mettendo in pericolo la sicurezza di molte persone?

Come funzionano queste truffe e proteggere la propria sicurezza

I criminali sono in grado di clonare i numeri di telefono ufficiali di caserme e banche per confondere la vittima. Per questo è stato lanciata l’emergenza sicurezza. Chi riceve una chiamata di questo tipo da criminali che si fingono militari o dipendenti di una banca è in serio pericolo. Questo perché viene meno un elemento per verificare l’ufficialità della telefonata.

Clonando i numeri di telefono ufficiali i criminali creano una base solida per il raggiro. Infatti, tornando alla vittima di Genova, l’uomo aveva controllato la bontà dei due numeri tramite internet, trovando così l’apparente conferma della loro ufficialità. Ecco perché è importante non dimenticare alcune informazioni pratiche:

banche e forze dell’ordine non contattano mai gli utenti chiedendo di effettuare pagamenti; non fornire mai dati personali e informazioni sensibili a sconosciuti soprattutto per telefono, anche se si spacciano per forze dell’ordine o assistenza clienti banca; verifica la veridicità della chiamata contattando banca o forze dell’ordine tramite i loro canali ufficiali.

