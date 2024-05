Electrolux Hygienic 600 in offerta ad un SUPER PREZZO: lava e aspira

L’Electrolux Hygienic 600 è un ottimo robot aspirapolvere, progettato per pulire in totale autonomia i pavimenti di casa: non solo aspira la polvere, ma ha anche un’ottima funzione di lavaggio con il moccio. Attualmente è disponibile su Amazon con uno sconto del 34%: oggi lo paghi solo 229,99€.

Al cuore dell’esperienza d’uso dell’Electrolux Hygienic 600 troviamo la sua capacità di non solo aspirare ma anche lavare i pavimenti, eliminando la necessità di interventi manuali per una pulizia più profonda. Dotato di un sistema di pulizia a 360 gradi, questo robot può rimuovere efficacemente sporco di medie e grandi dimensioni — dai 2 ai 7 mm come briciole, chicchi di riso e peli di animali, lasciando i pavimenti impeccabilmente puliti.

Con una batteria che dura fino a 120 minuti su una singola carica, l’Electrolux Hygienic 600 è ideale per appartamenti o case di dimensioni moderate (fino a 84 m²). La funzionalità di ritorno automatico alla base di ricarica quando la batteria scende al di sotto del 20%, e la capacità di riprendere la pulizia esattamente da dove si era interrotto, rendono questo robot estremamente efficiente e autonomo.

Grazie alla sua app intuitiva, è possibile monitorare il robot con la mappa di pulizia in diretta, programmando le sessioni di pulizia quotidiane senza sforzo. L’Electrolux Hygienic 600 offre una soluzione di pulizia completa con prestazioni superiori: grazie all’offerta su Amazon, oggi è tuo ad un prezzo straordinariamente competitivo.