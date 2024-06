Elden Ring + Shadow of The Erdtree: preordina e RISPARMIA ben 25€!

Elden Ring Shadow of The Erdtree è il DLC del capolavoro From Software in uscita venerdì 21 giugno. E proprio a pochissimi giorni dalla release, arriva la bomba eBay che ti farà risparmiare sulla versione fisica per PS5, la quale contiene non solo l’espansione, ma anche il gioco completo! Se il prezzo base si attesta ad essere di 79,99€, cliccando qui lo pagherai solo 54,99€!

Tutte le caratteristiche di Elden Ring Shadow of The Erdtree

La tanto attesa espansione ti porterà oltre i confini dell’Interregno, catapultandoti nelle Terre dell’Ombra: un nuovo mondo avvolto nel mistero e nell’oscurità. L’arsenale del tuo Senzaluce sarà notevolmente ampliato con nuove armi e armature, permettendoti di adattarti a nuovi stili di combattimento. Dovrai migliorare il tuo personaggio per abilità e magie potenziate per affrontare scontri con i boss epici, caratteristici di Elden Ring, che raggiungono nuovi livelli di difficoltà.

L’esperienza di gioco di ruolo offerta da Shadow of the Erdtree è ancora più profonda e coinvolgente, con una libertà di scelta ulteriormente ampliata, che ti permette di approcciare il gioco come preferisci grazie alla vasta gamma di opzioni di personalizzazione e percorsi narrativi disponibili. E le nuove aree sono, ovviamente, piene di pericoli e ricompense, il ché offre un livello di sfida tale da mettere alla prova la tua pazienza.

In questa versione fisica avrai sia il gioco originale che l’espansione, quindi è un’ottima opportunità anche per chi non ha mai giocato l’originale!

