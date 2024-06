Elden Ring Shadow of The Erdtree Edition è già in OFFERTA su Amazon

Su Amazon è già possibile acquistare con un piccolo sconto Elden Ring Shadow of The Erdtree Edition, il bundle che include sia il gioco base che la nuova attesissima espansione e che puoi far tuo quindi a soli 75,30 euro invece di 79,99.

Elden Ring Shadow of The Erdtree Edition: vivi il DLC più atteso degli ultimi anni

Con Shadow of The Erdtree, quella che possiamo definire come l’espansione più attesa degli ultimi anni, alla pari se non di più di diversi giochi completi, potrai andare oltre i confini dell’Interregno, alla scoperta delle terre delle ombre, un nuovo mondo ricco di avventure e misteri da esplorare.

Il DLC arricchisce ulteriormente la già incredibile esperienza di gioco del titolo base, con nuove armi, equipaggiamenti, abilità e magie, insieme a nuovi nemici temibili, scontri con boss epici e trame avvincenti che amplieranno la tua visione su un mondo ludico incredibile.

Utilizzando i nuovi poteri a tua disposizione, potrai combattere queste minacce e scoprire cosa si cela nelle terre delle ombre. Preparati a vivere un’estate sotto l’aria condizionata e incollato allo schermo per lunghissime, dolorose ma anche appaganti sessioni di gioco.

Elden Ring Shadow of The Erdtree Edition può essere tuo con un piccolo sconto: acquistalo adesso a soli 75,30 euro.