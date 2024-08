Effetto iPhone 16: precipita il prezzo di tutti i modelli di iPhone 15

I nuovi iPhone 16 saranno ufficiali a breve e porteranno con loro una valanga di novità. Ogni anno, il momento di lancio dei nuovi melafonini è largamente atteso da migliaia di utenti. Non tutti però lo aspettano per la stessa ragione. Infatti, insieme a chi desidera scoprire – e acquistare – i nuovi smartphone, c’è anche chi si prepara a comprare il modello precedente. Ecco perché è un’ottima idea.

iPhone 16 in arrivo: cala di molto il prezzo di iPhone 15

Si tratta di una mossa parecchio intelligente: il calo di prezzo, subito prima dell’arrivo dei nuovi device, è elevato. Di conseguenza, è possibile risparmiare diverse centinaia di euro, acquistando smartphone ancora particolarmente potenti e con molti anni di supporto software ancora a disposizione.

In questo caso specifico, la riduzione del prezzo di iPhone 15, in tutte le sue varianti, è già tangibile. Nonostante sia ancora il modello di punta, è già possibile risparmiare fino a quasi 300€ sull’acquisto dei nuovi device. Nello specifico, facendo alcune ricerche su Amazon, abbiamo scovato prezzi decisamente interessanti per l’intera lineup:

Approfittarne adesso, e acquistare un nuovo melafonino, può senz’altro essere un’ottima idea. Si tratta infatti di dispositivi ancora potenti e di ultima generazione, lanciati solo un anno fa. A fare la differenza è solo il prezzo particolarmente scontato. Insomma, il momento è perfetto approfittare dell’effetto iPhone 16 e acquistare iPhone 15 in promozione.