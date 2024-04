Echo Studio: il migliore, con DOLBY ATMOS, è in sconto su Amazon (-21%)

Echo Studio è l’altoparlante intelligente bluetooth con Alexa di Amazon nella sua versione migliore in assoluto, pensata per chi non vuole compromessi. Capace di offrire tecnologie sonore di ultima generazione, con supporto a Dolby Atmos e Audio Spaziale, oggi puoi acquistarlo in sconto a 189 euro invece di 239,99. E puoi pagarlo anche in comode rate a tasso zero.

Echo Studio punta tutto sulla sua tecnologia di elaborazione dell’audio spaziale che ti immergerà completamente nella musica, offrendoti bassi potenti, medi dinamici e alti nitidi. Il supporto al Dolby Atmos ti permetterà di avere una qualità audio superiore, con un suono più definito e una profondità senza pari.

Per il resto, funziona esattamente come qualsiasi altro altoparlante con Alexa. Basta chiedere all’assistente vocale di mettere la musica che vuoi per ascoltarla, grazie a Echo Studio, in formato audio senza perdite, compresi alcuni brani con audio spaziale Dolby Atmos. Non devi neanche preoccuparti di dove lo posizionerai perché l’altoparlante si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente grazie alla sua capacità di rilevare automaticamente l’acustica della stanza e adattare la riproduzione per offrire un audio ottimale.

Punto di forza è anche il suo hub per la casa intelligente integrato con cui puoi controllare facilmente i dispositivi Zigbee compatibili tramite comandi vocali. Un prodotto completo, il meglio che puoi pretendere da Amazon quando si tratta di smart speaker: acquistalo adesso, anche a rate, a soli 189 euro invece di 239,99.