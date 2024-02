Echo Pop: l'altoparlante intelligente è a PREZZO STRACCIATO su Amazon (-45%)

Ritorna oggi il grande sconto su Echo Pop. L’altoparlante intelligente con Alexa è disponibile su Amazon al prezzo eccezionale di 29,99 euro contro i 54,99 di listino: una strepitosa opportunità per portare l’assistente vocale più famoso a casa tua oppure per aggiungere un secondo dispositivo Alexa alla tua casa.

Echo Pop: Alexa entra a casa tua con design e stile

Echo Pop è il nuovo altoparlante intelligente con Alexa progettato da Amazon e pensato in tal senso per adattarsi a ogni spazio, dalle stanze da letto agli ambienti più ridotti, offrendo un suono ricco e coinvolgente che non passa inosservato.

La dimensioni compatte permettono di posizionarlo facilmente ovunque ma, nonostante questo, offre abbastanza potenza da regalarti un ascolto immersivo della tua musica e dei tuoi contenuti preferiti.

Tramite i comandi vocali, puoi chiedere ad Alexa di riprodurre brani, audiolibri e podcast dai servizi più popolari come Amazon Music, Apple Music, Spotify e altri ancora. Ancora meglio, puoi anche collegare il tuo smartphone tramite bluetooth, così da controllare ancora più facilmente la tua musica preferita.

E naturalmente c’è anche lo spazio per la smart home: utilizza la tua voce o l’app Alexa per controllare dispositivi compatibili come prese e luci, rendendo la tua casa più smart e conveniente che mai.

Approfitta del ritorno di questo sconto eccezionale su Amazon e acquista Echo Pop a soli 29,99 euro invece di 54,99.

