Echo Dot ed è già Black Friday: a soli 19€ in offerta

Il Black Friday porta sempre belle notizie con sé, tra cui i ribassi sui dispositivi firmati Amazon. Dopo finalmente diverso tempo è arrivata l'ora di acquistare un fantastico Echo Dot di 3a generazione che per l'occasione ha subito un secondo ribasso ed ora costa appena 19,99€. Fossi in te ne approfitterei senza farmelo ripetere dal momento che ogni anno vanno letteralmente a ruba le scorte disponibili.

E poi, ovviamente, sono abilitate le spedizioni Prime quindi se concludi ora l'ordine lo ricevi in praticamente due giorni a casa. Cosa c'è di meglio?

Echo Dot di 3a generazione: il regalo perfetto per la tua casa

Echo Dot è un dispositivo eccezionale, piccolo ma potente accoglie Amazon Alexa in casa tua con una spesa minima ma un risultato eccellente. Disponibile in colorazione Antracite non ha bisogno di nient'altro che una presa e una connessione WiFi per funzionare e diventare immediatamente operativo.

Al suo interno integra una cassa potete che ti fa ascoltare la musica senza problemi: grazie a questa puoi anche avviare la riproduzione di podcast, audiolibri e di tutto e di più. Amazon Alexa, ovviamente, ti aiuta in ogni tua richiesta fornendoti informazioni, impostando sveglie e timer o aiutandoti a gestire i tuoi dispositivi collegati mediante un semplice comando vocale.

In più ti faccio sapere che hai persino un margine di personalizzazione. In che modo? Ovviamente installando le skills che implementano all'interno dell'assistente delle funzioni aggiuntive che possano rispecchiare i tuoi interessi.

Allora, non ne approfitti? Acquista subito Echo Dot di 3a generazione su Amazon a soli 19,99€. Lo ordini e lo ricevi a casa in uno o due giorni con le spedizioni Prime.