Samsung Galaxy S25 Slim è sempre più reale: primi avvistamenti

Samsung potrebbe introdurre un modello ultra-sottile nella serie dei Galaxy S25, rispondendo così alla nuova strategia di Apple.

Si vocifera che il colosso di Cupertino abbia intenzione di lanciare un iPhone 17 Air nel 2025, caratterizzato da un design estremamente snello e che andrebbe a compensare l’assenza dell’iPhone 17 Plus.

Samsung Galaxy S25 Slim: cosa sappiamo

Secondo le ultime indiscrezioni fornite da Smartprix, l’azienda sudcoreana ha già provveduto a registrare un terminale con il numero di modello SM-S937U presso l’ente regolatore coreano: potrebbe trattarsi esattamente del Samsung Galaxy S25 Slim. Sebbene il nome ufficiale non sia ancora stato confermato, questo dispositivo sarebbe il quarto modello della gamma dei Galaxy S25, affiancando le varianti standard, Plus e Ultra. Il suffisso “U” suggerisce che tale versione sarà destinata anche al mercato statunitense, con un’uscita prevista per il secondo trimestre del 2025. Tale tempistica permetterebbe a Samsung di anticipare Apple, che dovrebbe appunto lanciare l’iPhone 17 Air.

Riguardo a quest’ultima unità, sappiamo che manterrebbe la stessa dimensione del display da 6,7 pollici della variante Plus, seppur con specifiche più modeste rispetto al top di gamma Pro Max, incluso un chipset Apple A19 anziché l’A19 Pro ed un set di fotocamere “depotenziate”. Con questa configurazione, Apple punta a mantenere un design sottilissimo, richiamando l’estetica minimalista della sua linea “Air”, già nota per i MacBook.

Samsung, dal canto suo, sembra intenzionata a competere anche a livello di prestazioni. Il Galaxy S25 Slim, infatti, potrebbe essere equipaggiato con il chipset Snapdragon 8 Elite, garantendo performance di alto livello anche in un design estremamente sottile. Questa strategia, dunque, porterebbe Samsung a sfidare l’iPhone 17 Air non solo sul piano estetico ma anche su quello dell’efficienza, proponendo un modello capace di attrarre gli utenti che desiderano un dispositivo raffinato ma senza rinunciare alle performance.

Al momento, comunque, parliamo di semplici speculazioni e l’azienda non ha ancora confermato l’effettiva uscita di una variante denominata Samsung Galaxy S25 Slim ma, come sempre, vi terremo informati.