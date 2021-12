Ecco il flagship Samsung da comprare per Natale

Il Samsung Galaxy S21 Ultra è il miglior dispositivo che voi possiate acquistare per Natale. Potente, veloce, esteticamente accattivante, con un ottimo pannello, in grado di supportare la S Pen e con un comparto fotografico da paura. Oltre a ciò, ha una ricarica più veloce di quella di iPhone 13 Pro Max e di Pixel 6 Pro di Google.

Samsung Galaxy S21 Ultra: veloce in tutto, anche nella ricarica

Lo sappiamo bene: numeri più grandi non sono sempre sinonimo di automaticamente prodotti migliori. Spesso, si tende a pensare che avere tanti megapixel su una fotocamera o batterie da millemila ampere possa bastare per sconfiggere la concorrenza.

Prendiamo in esame il Google Pixel 6 Pro: dovrebbe avere un'autonomia da record e una fast charge superiore a quella di Samsung, eppure alla fine, non è stato in grado di reggere il confronto.

Il Galaxy S22 Ultra è a poche settimane di distanza e potrebbe superare la barriera della ricarica rapida di 25 W in casa Samsung, Tuttavia, potrebbe non essere necessario. Come si può vedere nel video di prova di SamMobile, dove gli esperti hanno paragonato la velocità di carica dell'ultimo flagship uscito sul mercato con altri due top di gamma, si nota che il Galaxy S21 Ultra è un vero fuoriclasse.

I colleghi hanno eseguito il nostro nuovo test alla massima velocità di ricarica con funzionalità come la ricarica adattiva e la protezione della batteria disabilitate. Questo dovrebbe fornire risultati più accurati sulla velocità con cui questi telefoni possono effettivamente ottenere una carica completa della batteria.

Per risparmiare un po' di suspense, sappiate che l'ammiraglia di Samsung ha raggiunto il 100% di carica della batteria in 1 ora e 7 minuti. Il gigante pro Max di Apple è arrivato secondo. Curioso vero?

Se amate i device premium e volete uno smartphone senza eguali su tutti i fronti, capace di avere le features della serie Note grazie alla S Pen compatibile, S21 Ultra è la scelta che fa per voi.

A questo link troverete il device ad un prezzo super (solo 978€) e sappiate che potrebbe arrivarvi entro Natale o un paio di giorni dopo.

Le migliori offerte di oggi per Samsung Galaxy S21 Ultra 5G : tutti i prezzi

25,99€ per un Samsung Galaxy S21 Ultra 5G: quella di Amazon è al momento la miglior soluzione in assoluto per accedere al device.

Ecco tutte le offerte accessibili al momento messe in fila nella tabella successiva.