Ecco a voi l'iPhone che resiste ai proiettili

Caviar presenta una particolare iterazione di un iPhone 13 Pro che può potenzialmente salvarvi la vita. In poche parole, questo telefono dovrebbe ssere in grado di fermare i proiettili. Sì, avete letto bene.

iPhone 13 Pro a prova di proiettili? Sì, grazie a Caviar

Quest'azienda russa, nota per le personalizzazioni estreme dei gadget tech più famosi, ha appena lanciato nuovi modelli personalizzati della serie iPhone 13 Pro. Sebbene abbia sempre presentato una serie di device dall'aspetto e dal design unico, quest'ultimo potrebbe essere in grado di salvarvi la vita in situazioni disastrose.

Caviar ha presentato la nuova serie Stealth 2.0 per i modelli iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. Per chi non lo sapesse, l'edizione personalizzata Stealth originale era per utenti attenti alla privacy, ma con la sua ultima generazione, la società ha aggiunto una funzionalità extra che potrebbe essere potenzialmente “un salvavita”. Lo Stealth 2.0 arriva con un'armatura antiproiettile BR2 Classe 2 che si dice sia abbastanza forte da resistere ai colpi di pistola.

Per realizzare questa impresa impressionante, il marchio ha collaborato con NPOTCIT, una realtà specializzata in elicotteri d'attacco e veicoli corazzati.

Inoltre, lo Stealth 2.0 rimuove le fotocamere anteriore e posteriore dall'iPhone e disabilita anche il Face ID. Questo iPhone 13 Pro personalizzato non dispone di alcuna sicurezza biometrica. Tuttavia, è ancora in discussione se valga la pena scambiare la fotocamera per salvare potenzialmente la propria vita.

Secondo Caviar, la rimozione delle fotocamere garantisce anche la possibilità di portare il dispositivo in aree in cui le fotocamere sono vietate. Inoltre, è stato condiviso anche un video su YouTube di una persona che spara contro l'iPhone 13 Pro Stealth 2.0. Sebbene il terminale sia diventato inutilizzabile dopo aver preso il proiettile, è riuscito a fermare gli spari di pistola.

Il marchio prevede di realizzare solo 99 unità anche di questo modello e si dice che la variante più economica avrà un prezzo di partenza di 6.370 dollari USA.

Le migliori offerte di oggi per Apple iPhone 13 Pro : tutti i prezzi

Il miglior prezzo per Apple iPhone 13 Pro è quello proposto da Amazon: 47,00€. E' la miglior opzione oggi

Tutte le offerte disponibili attualmente, raccolte in una pratica tabella di facile consultazione.